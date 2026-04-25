Pavlović pred gostovanje Borcu: Za nas je svaka utakmica finale u borbi za opstanak

Goran Arbutina
U Doboju ne odustaju od borbe za opstanak, tako će biti i u duelu protiv banjalučkog Borca.

Golman Sloge iz Doboja Bojan Pavlović Izvor: MONDO/David Pavlović

Fudbalski klub Borac u nedjelju od 17.30 časova u 31. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekuje ekipu Sloge iz Doboja.

Dobojlije su u prilično nezavidnoj situaciji pošto drže posljednje mjesto na tabeli sa šest bodova manje od Rudara koji je prvi iznad zone ispadanja.

U Slogi su svjesni da su im itekako potrebni bodovi u svakoj utakmici, bez obzira ko je protivnik, pa makr to bio i lider na tabeli PLBIH.

"Nalazimo se u jako teškoj situaciji. Svaka utakmica do kraja prvenstva nam je finale u borbi za opstanak. Idemo u goste najboljoj ekipi u državi, moraćemo naporno da radimo, da damo sve od sebe i da se nadamo najboljem. Vidjećemo za šta će to biti dovoljno", rekao je golman Sloge Bojan Pavlović.

FK Borac FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

