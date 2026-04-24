Trener Borca pred Slogu: Svaka utakmica je važna, bliži smo cilju

Fudbalski klub Borac u nedjelju od 17.30 časova u 31. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekuje ekipu Sloge iz Doboja.

Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović je u najavi istakao da očekuje težak meč, iako Borac tradicionalno ima odličan međusobni omjer protiv Sloge. Na posljednjih 10 mečeva, Dobojlije su slavile samo jednom uz devet trijumfa Banjalučana.

"Mi smo u sedmici gdje je već vanredno kolo i sasvim sigurno da smo se u utakmici protiv Zrinjskog potrošili, kako emocionalno tako i fizički. Slijedi nam utakmica protiv Sloge i ono što je najbitnije jeste da smo nakon utakmice sa Mostarcima zadržali prednost koju imamo. Zbog toga će i ova utakmica, kao i sve naredne, biti teška i zahtjevna, svaka na svoj način", rekao je Marinović.

Trener crveno-plavih je naglasio da želi od svog tima da odigra kvalitetno jer se bliži ostvarenju glavnog cilja - tituli prvaka BiH.

"Sve smo bliži cilju, tako da nam je svaka utakmica važna, pa i ova sa Slogom. Sloga je pokazala da može odigrati dobru utakmicu - vidjeli smo to u prošlom meču u Banjaluci kada smo dali gol u posljednjem minutu (Haris Berbić 90+6, prim.aut), a pokazali su to i u Mostaru. Zato moramo biti spremni, motivisani, sa energijom i maksimalnom koncentracijom, jer u ovom završnom dijelu sezone pritisak je veći kod svih ekipa".

Marinović je dodao da je pred Borcem treći meč u kratkom periodu, ali da želi bodove.

"Ovo je treća utakmica u nizu i ukoliko ostanemo maksimalno skoncentrisani, sasvim sam siguran da ćemo doći do pobjede u ovom meču".

Sebastijan Erera propušta meč zbog kartona, upitan Dino Skorup

Strateg Banjalučana je prokomentarisao i kadrovsku situaciju u ekipi, ali nije želio mnogo da komentariše izjave trenera Zrinjskog Igora Štimca, već je samo rekao da je "Borac dokazao na terenu da je najbolji".

"Zbog žutih kartona Borac neće moći da računa na Ereru. Pod znakom pitanja je i nastup Skorupa, koji je dobio udarac u prethodnoj utakmici (kod crvenog kartona Antonija Ilića). Konačnu odluku ću donijeti nakon treninga, ali imamo širok kadar i igrači koji budu nastupili daće svoj puni doprinos", zaključio je Marinović.

Meč između Borca i Sloge igra se na Gradskom stadionu u nedjelju (17.30) a pravdu će dijeliti arbitar iz Bijeljine Danijel Perić.







