UŽIVO, ZRINJSKI – BORAC: Poluvrijeme bez golova u Mostaru
UŽIVO, ZRINJSKI – BORAC: Poluvrijeme bez golova u Mostaru

Zrinjski i Borac od 20.30 igraju u Mostaru derbi 30. kola, pa možda i sezone u Premijer ligi BIH.

Derbi 30. kola Premijer lige BIH igra se od 20.30 časova u Mostaru gdje se sastaju Zrinjski i Borac.

Aktuelni šampion BIH i aktuelni lider na tabeli sastaju se u derbiju sezone koji bi mogao da odluči, ali možda i da dodatno „zakuva“ šampionsku trku dva tima koja traje od početka sezone.

Zrinjski je u prošlom kolu iskoristio kiks Borca i sada želi da se eventualnim trijumfom približi Banjalučanima na samo sedam bodova što bi donijelo neizvjesnost pred posljednjih šest kola PLBIH.

S druge strane crveno-plavi imaju priliku da se „odlijepe“ na 13 bodova i stave šampionski šampanjac na hlađenje.

Derbi Zrinjski – Borac pratite uživo na MONDU.

Goran Arbutina
Goran Arbutina
21:19

Kraj prvog poluvremena

Bez golova u Mostaru nakon prvog poluvremena

21:10

38' Pritisak "plemića"

Pritišće Zrinjski u nekoliko minuta, sada su u itom napadu izblokirana dva pokušaja domaćih. Ostaje 0:0 u Mostaru

21:02

29' Đurasek šutira

Nakon kornera lopta se nekako odbila do Đuraseka koji šutira iznad prečke

20:52

20' Hrelja "nokautirao" Abramovića

Šutirao je Hrelja sa nekih 30-ak metara i pogodio u glavu Abramovića koji je ostao na travi, ali se pridigrao poslije prekida i ukazivanja pomoći

20:47

Barišić mijenja Morisa

20:47

15' Ljubić spašava

Bila je to okomita loptu u šesnaesterac za Savića, ali je na vrijeme reagovao Ljubić i pokupio loptu ispred igrača Borca

20:46

14' Problem za Štimca

Moris se požalio na povredu zadnje lože nakon jednog sprinta i moraće da napusti teren. Štimac je spremio Barišića i on bi trebao uskoro da uđe u igru.

20:44

12' Jurkas brani

Još jednom je pokušao kapiten Zrinjskog, ovog puta nakon povratne Savića, ali ide to direktno u Jurkasa koji sigurno hvata loptu

20:44

11' Novi nalet "plemića"

Uspio je Saničanin da izblokira ubacivanje Ilića nakon kontranapada, a u nastavku akcije pokušao je Bilbija ali odlazi to pored gola

20:42

10' Korner za Zrinjski

Pokušao je Dujmović na prvoj stativi poslije kornera, međutim, nije najbolje zahvatio loptu i odlazi to u gol-aut

20:36

4' Pokušaj juričića

Šutirao je napadač Borca glavom sa skoro 12 metara, a Ljubić brani njegov udarac

20:32

Počeo je duel na stadionu Pod Bijelim brijegom

20:31

Ko sudi?

Derbi u Mostaru sudi Armin Kukić iz Bugojna.

20:25

Evo i sastava!

ZRINJSKI: Ljubić, Mikić, Mamić, Ilić, Vranjković, Savić, Đurasek, Moris, Dujmović, Abramović, Bilbija.

BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Skorup, Hrelja, Hiroš, Jojić, Savić, Juričić

20:23

Zrinjski uspješniji u prethodna tri duela

Zrinjski je dobio oba međusobna duela sa Borcem odigrana u jesenjem dijelu prvenstva, a potom se Borac sredinom februara revanširao "plemićima" ubjedljivim trijumfom 3:0.

20:22

Tabela PLBIH



20:22

Dobro došli

Zrinjski dočekuje Borac u derbiju 30. kola PLBIH. Derbi koji se igra u Mostaru pratite uživo na Mondu!

