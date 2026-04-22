UŽIVO, ZRINJSKI – BORAC: Poluvrijeme bez golova u Mostaru

Zrinjski i Borac od 20.30 igraju u Mostaru derbi 30. kola, pa možda i sezone u Premijer ligi BIH.
Aktuelni šampion BIH i aktuelni lider na tabeli sastaju se u derbiju sezone koji bi mogao da odluči, ali možda i da dodatno „zakuva“ šampionsku trku dva tima koja traje od početka sezone.
Zrinjski je u prošlom kolu iskoristio kiks Borca i sada želi da se eventualnim trijumfom približi Banjalučanima na samo sedam bodova što bi donijelo neizvjesnost pred posljednjih šest kola PLBIH.
S druge strane crveno-plavi imaju priliku da se „odlijepe“ na 13 bodova i stave šampionski šampanjac na hlađenje.
Kraj prvog poluvremena
Bez golova u Mostaru nakon prvog poluvremena
38' Pritisak "plemića"
Pritišće Zrinjski u nekoliko minuta, sada su u itom napadu izblokirana dva pokušaja domaćih. Ostaje 0:0 u Mostaru
29' Đurasek šutira
Nakon kornera lopta se nekako odbila do Đuraseka koji šutira iznad prečke
20' Hrelja "nokautirao" Abramovića
Šutirao je Hrelja sa nekih 30-ak metara i pogodio u glavu Abramovića koji je ostao na travi, ali se pridigrao poslije prekida i ukazivanja pomoći
Barišić mijenja Morisa
15' Ljubić spašava
Bila je to okomita loptu u šesnaesterac za Savića, ali je na vrijeme reagovao Ljubić i pokupio loptu ispred igrača Borca
14' Problem za Štimca
Moris se požalio na povredu zadnje lože nakon jednog sprinta i moraće da napusti teren. Štimac je spremio Barišića i on bi trebao uskoro da uđe u igru.
12' Jurkas brani
Još jednom je pokušao kapiten Zrinjskog, ovog puta nakon povratne Savića, ali ide to direktno u Jurkasa koji sigurno hvata loptu
11' Novi nalet "plemića"
Uspio je Saničanin da izblokira ubacivanje Ilića nakon kontranapada, a u nastavku akcije pokušao je Bilbija ali odlazi to pored gola
10' Korner za Zrinjski
Pokušao je Dujmović na prvoj stativi poslije kornera, međutim, nije najbolje zahvatio loptu i odlazi to u gol-aut
4' Pokušaj juričića
Šutirao je napadač Borca glavom sa skoro 12 metara, a Ljubić brani njegov udarac
Počeo je duel na stadionu Pod Bijelim brijegom
Ko sudi?
Derbi u Mostaru sudi Armin Kukić iz Bugojna.
Evo i sastava!
ZRINJSKI: Ljubić, Mikić, Mamić, Ilić, Vranjković, Savić, Đurasek, Moris, Dujmović, Abramović, Bilbija.
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Skorup, Hrelja, Hiroš, Jojić, Savić, Juričić
Zrinjski uspješniji u prethodna tri duela
Zrinjski je dobio oba međusobna duela sa Borcem odigrana u jesenjem dijelu prvenstva, a potom se Borac sredinom februara revanširao "plemićima" ubjedljivim trijumfom 3:0.
Tabela PLBIH
Zrinjski dočekuje Borac u derbiju 30. kola PLBIH.