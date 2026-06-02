Preklinjali su Netflix da ne snima nastavak: Sada je izašla 2. sezona i prijeti da postane najgledanija

Srednje godine su brutalan period života. Kao što svi mi koji smo se zaglavili u njima dobro znamo, to je vrijeme savršeno za izvlačenje humora – onog rastrojenog tipa humora koji je neraskidivo povezan sa suzama, krizama i, neizbježno, smrću. Ipak, premalo humorističkih serija uzima ovaj stresni životni period i cijedi ga do njegove maksimalne, kiselkaste vrijednosti.

Na scenu stupa Tina Fej, prava mašina za šale u srednjim godinama. Ona je sa serijom "The Four Seasons" – svojom živahnom verzijom istoimenog filma iz 1980-ih, koju je kreirala i napisala zajedno sa Trejsi Vigfild i Lang Fišer – ponovo trijumfovala na platformi Netfliks. Druga sezona ove mješavine komedije i drame o srednjim godinama je još pronicljivija, dirljivija i urnebesnija od prve.

Šta nas čeka u 2. sezoni?

Struktura serije ostaje čvrsta ali genijalna: ponovo imamo četiri luksuzna odmora podijeljena kroz godišnja doba, gde je svakom posvećena po jedna epizoda prepuna brzih fora. Ovaj dramaturški šablon omogućava da se krupni životni događaji odigraju van ekrana, dok mi pratimo posljedice praćene zvucima Vivaldija i šalama o tužnim magarcima, tajnim vejpovima i tragikomediji rastrojenog pedesetogodišnjaka.

Glavni pokretač radnje u novoj sezoni jeste činjenica da su tri bračna para rekonfigurisana nakon smrti Nika, koga je u prvoj sezoni tumačio Stiv Karel. Sada pratimo kako se likovi nose sa tugom i novim životnim ulogama kroz hronološki sljed godišnjih doba:

Sezona počinje u proljeće, kada tugom skrhana šestorka odlazi na planinarenje kako bi prosula Nikov pepeo sa njegove omiljene planine.

Ovo je specifičan humor Tine Fej koji podsjeća na zlatne dane njene hit serije "30 Rock". U ovim epizodama En (koju maestralno igra En Harvard) pravi tranziciju od uplašene bivše žene do zadovoljne samohrane žene, dobijajući najbolje replike i garderobu.

Plaža, bebe i muška prijateljstva

Dolaskom leta, radnja se seli na plažu. Nikova bivša žena En i njegova znatno mlađa, trudna ljubavnica Džini, za koju ju je ostavio, sada žive zajedno nakon što se Džini porodila. Kako Kejt (koju glumi Tina Fej) primjećuje: "Ne postoji pjesma od Bijonse o tome da živiš sa ženom zbog koje te je muž ostavio".

Dok En testira pumpicu za mlijeko na sopstvenoj bradavici, Deni i Klod (gej par koji se večito raspravlja) shvataju da možda žele bebu. Sa druge strane, Kejtin muž Džek pronalazi novog prijatelja za druženje na plaži, što izaziva Kejtinu reakciju: "Nisam mislila da strejt muškarci u srednjim godinama mogu da steknu nove prijatelje!". Kejt i Džek u ovoj fazi odlučuju da se "udalje namjerno" kako bi testirali svoj dugogodišnji brak.

Jesen donosi epizode posvećene Danu zahvalnosti. "Veliki Dan zahvalnosti" kulminira dramatičnim i smiješnim momentom kada Džek u besu šutne ćurku niz stepenice i uvrne zglob.

Odmah zatim slijedi "Mali Dan zahvalnosti", koji funkcioniše kao flešbek i vraća nas unazad kroz vrijeme u period kovid pandemije, kada je Nik (Stiv Karel) još uvek bio živ, a En bila na korak od toga da ga napusti.

Emotivni slom u italijanskim Alpima

Hronološki krug se zatvara zimi, kada ekipa odlazi na zimovanje u italijanske Alpe. Iako serija vizuelno podsjeća na prelijepe, bogate scenografije iz filmova Nensi Majers (što serija i sama ironično komentariše replikom "Život nije film Nensi Majers!"), ispod te luksuzne površine krije se mračan i komplikovan svijet. Ovo je priča o ljudima koji se vole, ali žele potpuno različite stvari.

Sve kulminira na zimskom maratonu gde Kejt, dok trči, drži govor dostojan Emi nagrade o svom tajnom očaju i strahu od starosti i otuđenja:

"Brinem se da ćemo ti i ja postajati sve čudniji i čudniji i da ćemo nastaviti da se udaljavamo dok ne počnemo da živimo kao stranci, i da će sva djeca iz komšiluka preskakati našu kuću za Noć veštica jer smo previše jezivi. I ponekad se iskreno plašim smrti, a drugi put sam u fazonu – naravno, čini se lepo, taj veliki san... hajde da to uradimo!"

Nakon ovog emotivnog pražnjenja, Kejt i Džek zajedno prelaze ciljnu liniju i padaju u zagrljaj, ostavljajući gledaoce duboko dirnutim.

Druga sezona serije "The Four Seasons" je dostupna za strimovanje na Netfliksu i predstavlja obavezno štivo za sve koji cijene vrhunski humor sa pokrićem.

