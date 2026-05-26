HBO sprema veliki povratak Harija Potera: Novi rimejk stiže sa sedam sezona i novim licima

Uoči premijere rimejka Harija Potera, HBO Maks najavljuje adaptaciju "Kamena mudrosti".

HBO-ov dugo očekivani rimejk franšize o Hariju Poteru sada je udaljen samo nekoliko mjeseci, a to nije jedina velika serija koja će uskoro preuzeti platformu HBO Maks (HBO Max), matični strimer ove voljene produkcijske kuće.

Takođe, krajem 2026. godine stižu i četvrta sezona hit nasljednika serije Dauntonska opatija– Pozlaćeno doba, debitantsko izdanje novog DC spin-ofa o superherojima – Fenjeri , kao i treće i pretposljednje poglavlje ekspanzivne predpriče Igre prestola – Kuća zmaja . Uz sve to, HBO-ova nova interpretacija romana Hari Poter i Kamen mudrosti je sasvim sigurno među najiščekivanijima, i to sa dobrim razlogom

Uoči očekivane premijere serije na katolički Božić, 25. decembra, HBO Maks je podijelio novi promotivni video kojim slavi ono što je do sada premijerno prikazano na strimeru – poput prve sezone serije Vitez Sedam kraljevstava i druge sezone serije Pit – kao i ono što dolazi do kraja godine. To, naravno, uključuje i Harija Potera, gdje imamo priliku da vidimo istoimenog glavnog lika (koga igra Dominik Mekglohlin) dok se priprema za svoj prvi kvidič meč i dobija svoj kultni čarobni štapić od Olivandera (Anton Leser).

Iako postoji očigledno uzbuđenje povodom nove serije, što dokazuje i njen prvi trejler koji je oborio sve rekorde gledanosti, HBO-ov rimejk Harija Potera nije prošao ni bez kritika. Ne samo da i dalje postoji nelagoda oko podržavanja ove franšize zbog toga što autorka Dž. K. Rouling uporno istrajava u svojim antitransrodnim stavovima, već se vodi i debata o tome da li je rimejk Harija Potera uopšte bio neophodan.

Sa planom da se snimi sedam sezona, od kojih će svaka adaptirati po jedan od sedam romana, očigledni cilj HBO-a jeste da svaku sezonu ispuni materijalom, likovima i pričama iz originalnih knjiga koji su izbačeni tokom razvoja filmske franšize od osam dijelova.

U filmovima koje smo godinama gledali, gomila fantastičnih likova, sporednih zapleta i detalja iz knjiga je morala da bude izbačena jer film jednostavno nema dovoljno trajanja da sve obuhvati.

Prva sezona HBO-ovog rimejka Harija Potera adaptiraće događaje iz prvog romana franšize, Hari Poter i Kamen mudrosti. Prateći avanture mladog britanskog dječaka koji ima neobičan ožiljak u obliku munje na čelu, mladi Hari Poter saznaje da je čarobnjak nakon godina života sa svojom ujnom i tečom koji su ga maltretirali – i to ne bilo kakav čarobnjak.

On je čuveni "Dječak koji je preživio", koji je preživio napad ozloglašenog Lorda Voldemora, zloglasnog mračnog čarobnjaka koji je ubio Harijeve roditelje. Sada, više od decenije kasnije, Hari se upisuje u Školo vradžbina i čarobnjaštva Hogvorts, gdje će on i njegovi prijatelji Ron Vizli (Alaster Staut) i Hermiona Grejndžer (Arabela Stanton) upustiti u svoju prvu avanturu sa velikim ulozima. Druga sezona serije, koja će vjerovatno adaptirati roman Hari Poter i Dvorana tajni, već je u fazi razvoja.

