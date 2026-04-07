Film je odlično prošao i kod kritičara, sa ocjenom od 80% na sajtu Rotten Tomatoes

Izvor: Youtube printscreen / Obsessions

Čarobnjački svijet Harija Potera ponovo je u centru pažnje. Prvi dio HBO adaptacije svih sedam romana trebalo bi da stigne ovog Božića na platformu HBO Max, a najavu prate žestoke rasprave zbog kontroverznih izjava autorke Džej Kej Rouling.

Objava prvog trejlera izazvala je pravi bum – u prvih 48 sati prikupila je čak 277 miliona organskih pregleda i postala najgledaniji trejler za neku streaming platformu ikada.

Vidi opis Ovaj dio Harija Potera ponovo je globalni hit: Već je zaradio milijardu dolara Hari Poter, Dobi vilenjak Qudditch Hari Poter (MobIT) Najbolji momenti uz Harija Potera sa Harijem Ronom i Hermionom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Harry Potter Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/screenshot/Film&Movies Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Harry Potter Clips Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/montaža MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube / spellbooked Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 12 12 / 12 AD

U jeku nove popularnosti, prvi film iz originalnog serijala, "Harry Potter i Kamen mudrosti", ponovo bilježi ogroman uspjeh na platformama za gledanje. Kada se pojavio 2001. godine, imao je težak zadatak da opravda ogromna očekivanja publike. Ipak, zahvaljujući reditelju Krisu Kolambusu i izuzetnoj glumačkoj postavi, film je postao globalni hit.

Tokom prosječnog bioskopskog prikazivanja od 9,8 nedjelja, zaradio je skoro milijardu dolara širom svijeta – 322 miliona u SAD i čak 644 miliona na međunarodnom tržištu.

Film je odlično prošao i kod kritičara, sa ocjenom od 80% na sajtu Rotten Tomatoes, gdje se navodi:

Vidi opis Ovaj dio Harija Potera ponovo je globalni hit: Već je zaradio milijardu dolara Hari Poter Dambldor umire Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Obsessions Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Youtube printscreen / Obsessions Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Youtube printscreen / Obsessions Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: instagram/jessiecave Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: HBO Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: HBO Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: HBO Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Youtube Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: pritnscreen/Youtube/Cinema Therapy Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: printscreen/youtube/Harry Potter Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: printscreen/youtube/Harry Potter Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: youtube/prinstcreen Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Youtube printscreen / Harry Potter Br. slika: 17 17 / 17

"'Harry Potter i Kamen mudrosti' vijerno prilagođava izvorni materijal, sažimajući bogatu naraciju romana u zanimljivu, a često i uzbudljivu, čarobnu pustolovinu na velikom platnu".

Trenutno se ovaj film nalazi među deset najgledanijih naslova na HBO Max na globalnom nivou.

Nova serija obećava

Kada je riječ o novoj seriji, već je poznat deo glumačke ekipe – Papa Esijedu tumači Severusa Snepa, Nik Frost igra Rubeusa Hagrida, dok će Dženet MekTir biti profesorka MekGonagal.

Ipak, najveća misterija i dalje ostaje – ko će igrati najpoznatijeg negativca, Lorda Voldemorta? Direktor HBO-a Kejsi Blojs nije želio da komentariše spekulacije, ali glasine sve glasnije pominju Pol Betani kao glavnog kandidata za ovu ulogu.

Vidi opis Ovaj dio Harija Potera ponovo je globalni hit: Već je zaradio milijardu dolara Hari Poter Hari Poter Hari Poter Hari Poter Hari Poter Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HBO Max Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HBO Max Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HBO Max Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HBO Max Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HBO Max Br. slika: 5 5 / 5

Sam Betani se oglasio i rekao:

"Nisam čuo ništa o tome. Veliki sam obožavatelj svijeta Harija Potera i veliki sam obožavatelj HBO-a, ali niko me nije zvao u vezi s tim"

Jedno je sigurno – čarolija Harryja Pottera ponovo osvaja publiku širom svijeta, kako staru, tako i novu generaciju gledalaca.

(Mondo.rs)