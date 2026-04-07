Ovaj dio Harija Potera ponovo je globalni hit: Već je zaradio milijardu dolara

Čarobnjački svijet Harija Potera ponovo je u centru pažnje. Prvi dio HBO adaptacije svih sedam romana trebalo bi da stigne ovog Božića na platformu HBO Max, a najavu prate žestoke rasprave zbog kontroverznih izjava autorke Džej Kej Rouling.
Objava prvog trejlera izazvala je pravi bum – u prvih 48 sati prikupila je čak 277 miliona organskih pregleda i postala najgledaniji trejler za neku streaming platformu ikada.
U jeku nove popularnosti, prvi film iz originalnog serijala, "Harry Potter i Kamen mudrosti", ponovo bilježi ogroman uspjeh na platformama za gledanje. Kada se pojavio 2001. godine, imao je težak zadatak da opravda ogromna očekivanja publike. Ipak, zahvaljujući reditelju Krisu Kolambusu i izuzetnoj glumačkoj postavi, film je postao globalni hit.
Tokom prosječnog bioskopskog prikazivanja od 9,8 nedjelja, zaradio je skoro milijardu dolara širom svijeta – 322 miliona u SAD i čak 644 miliona na međunarodnom tržištu.
Film je odlično prošao i kod kritičara, sa ocjenom od 80% na sajtu Rotten Tomatoes, gdje se navodi:
"'Harry Potter i Kamen mudrosti' vijerno prilagođava izvorni materijal, sažimajući bogatu naraciju romana u zanimljivu, a često i uzbudljivu, čarobnu pustolovinu na velikom platnu".
Trenutno se ovaj film nalazi među deset najgledanijih naslova na HBO Max na globalnom nivou.
Nova serija obećava
Kada je riječ o novoj seriji, već je poznat deo glumačke ekipe – Papa Esijedu tumači Severusa Snepa, Nik Frost igra Rubeusa Hagrida, dok će Dženet MekTir biti profesorka MekGonagal.
Ipak, najveća misterija i dalje ostaje – ko će igrati najpoznatijeg negativca, Lorda Voldemorta? Direktor HBO-a Kejsi Blojs nije želio da komentariše spekulacije, ali glasine sve glasnije pominju Pol Betani kao glavnog kandidata za ovu ulogu.
Sam Betani se oglasio i rekao:
"Nisam čuo ništa o tome. Veliki sam obožavatelj svijeta Harija Potera i veliki sam obožavatelj HBO-a, ali niko me nije zvao u vezi s tim"
Jedno je sigurno – čarolija Harryja Pottera ponovo osvaja publiku širom svijeta, kako staru, tako i novu generaciju gledalaca.
(Mondo.rs)