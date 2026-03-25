Objavljen prvi tizer za seriju "Hari Poter i kamen mudrosti", premijera u decembru

HBO Max predstavio prvi tizer za seriju "Hari Poter i kamen mudrosti". Osmodjelna sezona stiže na Božić 2026, uz potpuno novu glumačku postavu.

Riječ je o osmodjelnoj sezoni zasnovanoj na prvom romanu iz popularnog serijala britanske autorke Dž. K. Rouling, koji prati početak avantura mladog čarobnjaka Harija Potera.

Priča prati dječaka koji odrasta u porodici Darsli, gdje mu tetka Petunija stalno govori da nije nimalo poseban.

Međutim, na njegov jedanaesti rođendan stiže pismo koje mu mijenja život - poziv za upis u Školu vještičarenja i čarobnjaštva Hogvorts.

Ulaskom u svijet magije, Hari otkriva prijateljstvo, uzbuđenje i nove sposobnosti, ali i opasnosti koje dolaze iz njegove prošlosti.

U glavnim ulogama pojavljuju se Dominik Meklaflin kao Hari Poter, Arabela Stenton kao Hermiona Grejndžer i Alaster Staut kao Ron Vizli.

Ulogu Albusa Dambldora tumači Džon Litgou, dok su u ostalim značajnim ulogama Dženet Mektir (Minerva Mekgonagal), Papa Esijedu (Severus Snejp) i Nik Frost (Rubijus Hegrid).

Glumačku ekipu čine i Rori Vilmot kao Nevil Longbotom, Loks Prat kao Drejko Malfoj, Leo Erli kao Šejmus Finigen, Elajdža Ošin kao Din Tomas, Tristan i Gabrijel Harland kao Fred i Džordž Vizli, te Ruari Spuner kao Persi Vizli.

U seriji se pojavljuju i Danijel Rigbi kao Vernon Darsli, Bel Pauli kao Petunija Darsli, Džoni Flin kao Lusijus Malfoj, Berti Karvel kao Kornelijus Fadž, Luk Talon kao Kvirinus Kvirl, kao i Ketrin Parkinson u ulozi Moli Vizli.

Seriju je napisala i izvršno producirala Frančeska Gardiner, dok će Mark Majlod režirati više epizoda i takođe učestvovati kao izvršni producent. Projekat nastaje u saradnji produkcijskih kuća Brontë Film and TV i Warner Bros. Television.

Među izvršnim producentima su i autorka Dž. K. Rouling, Nil Bler i Rut Kenli-Lets, kao i Dejvid Hejman, poznat po radu na filmskom serijalu o Hariju Poteru.