Glumac iz serije "Hari Poter" dobija prijetnje smrću: Govore da će mu doći u kuću ukoliko ne odustane od uloge

Papa Eseidu, koji u seriji "Hari Poter" tumači lik Severusa Snejpa, otkrio kakve mu prijetnje stižu na društvenim mrežama

Izvor: HBO

Glumac Papa Eseidu progovori je o zlostavljama i pretnjama smrću koje dobija od kako je dobio ulogu Severusa Snejpa u predstojećoj HBO seriji "Hari Poter".

Eseidu, britanski glumac porijeklom iz Gane, u intervjuu "Tajmsu" je rekao da je uloga u seriji izazvala "najveću rasističku reakciju s kojom se do sada susreo".

"Stvarnost je takva da, ako otvorim Instagram, videću poruku: ‘Doći ću u tvoju kuću i ubiti te’“, rekao je. "Iako se nadam da će sve biti u redu, niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovo samo zato što radi svoj posao".

Glumac je dodao da, iako nijednu pretnju smrću nije prijavio, nije ih ignorisao.

"Čak i ako ignorišete te poruke o ne znači da se ne dešavaju. Problem je i dalje prisutan, ljudi vide šta se događa pa mi šalju poruke i pitaju da li sam dobro".

Eseid je dodao da je uprkos pretnjama koje dobija, odlučan da se izdigne iznad mržnje.

"Zlostavljanje me podstie. Dajte mi još više strasti da ovog lika učinim svojim, jer sećam kako sam se osjećao kao dete. Zamišljao sam sebe u Hogvortsu na metli, a pomisao da dete poput mene može da se vidi u tom svijetu? To je motivacija da me ne zastraši neko ko kaže da bi radije da umrem nego da radim posao na koji ću biti veoma ponosan“, naglasio je.

Izbor Eseidua i ostatka glavne glumačke postave za seriju "Hari Poter" objavljen je prošlog aprila.

Izvor: X/TheDailyHPotter

Zvijezda serije "Mogu te uništiti" udahnuće novi život ulozi koju je u filmskoj franšizi proslavio Alan Rikman. Uz njega, u Hogvortsu i šire pojaviće se Džon Litgou kao direktor Albus Dambldor, Dženet Mektir kao profesorka Minerva Mekgonagal i Nik Frost kao Rubeus Hagrid.