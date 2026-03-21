Sramna kazna od 175 dolara: Dan kada je Metju Broderik "kupio" slobodu, ali izgubio slavu

Nekada čuveni glumac Metju Broderik, danas, 21. marta, proslavlja svoj 64. rođendan, a dok ga dobar dio svjeta danas zna kao "muža Sare Džesike Parker", on je i dalje zastupljen u svijetu sedme umjetnosti, ali na "daskama koje život znače", na Brodveju.

Holivudska glumica Sara Džesika Parker koja je stekla svjetsku slavu ulogom Keri Bredšo u seriji "Seks i grad", godinama je u skladnom braku sa kolegom Metjuom Broderikom. Nažalost, kako danas nije više toliko zastupljen u Holivudu, mnogi ga češće predstavljaju "mužem slavne glumice", iako je i dalje cijenjen na Brodveju.

Međutim, ovakav razvoj situacije, odnosno, njegove karijere, ne čudi, ako se uzme u obzir šta je sve tome predhodilo.

Iako imaju troje - dvije kćerke i sina, Broderik ju je besomučno varao na svakom koraku, a za afere se saznalo nakon što su isplivali dokazi da je tri mjeseca bio u vezi sa 15-godišnjom savjetnicom.

Glumica je i dalje u javnosti govorila da je njihov brak gotovo "idealan", uporno ponavljajući da ga "ludo voli".

Međutim, to je samo jedan od razloga zašto je Holivud Broderiku praktično zatvorio vrata, a njegov pad počeo je osamdesetih.

Stravična nesreća

Metju Broderik tada je bio svetska zvijezda, a karijera mu je bila na vrhuncu. Igrao je u brojnim hit ostvarenjima, a onda se sve promijenilo 1987.

On se nalazio na odmoru u Irskoj, kada je greškom, vozeći, prešao u suprotnu traku i izazvao strašnu saobraćajnu nesreću, u kojoj su poginule majka i kćerka, Ana Galager (28) i Margaret Doerti (63).

Međutim, tada je uslijedilo ono zbog čega je javnost zauvijek precrtala njegovo ime - Broderik se sramno izvukao iz situacije uz pomoć laži.

Poslije nesreće, u razgovoru sa policijom, rekao je da se uopšte ne sjeća nesreće, kao ni okolnosti pod kojima je do nje došlo.

- Jedino čega se sjećam da sam se probudio u bolnici i da sam imao čudan osjećaj u nozi - rekao je tada glumac policiji.

Između ostalog Broderik je tvrdio da pati od djelimične amnezije, da bi potom priznao krivicu. Iako je bio glavni krivac za nesreću, umjesto pet godina zatvora, osuđen je za neopreznu vožnju, i platio je kaznu od 175 dolara. Nakon ove situacije, Holivud nije želio da ga uzima za velika ostvarenja, a svoju karijeru glumac je nastavio na Brodveju.