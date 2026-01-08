logo
Zvijezda kultne serije "Se*s i grad" pozirala sa porodicom: Sina rijetko viđamo u javnosti, svi gledali u njega

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se upravo pred objektivima – Džejms je poljubio majku u obraz, dok Sara nije krila ponos i sreću.

Sin Sare Džesike Parker Izvor: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sara Džesika Parker doživjela je veče koje će dugo pamtiti – i to u društvu najbližih. Slavna glumica je u utorak, na događaju Golden Eve, primila počasnu nagradu Carol Burnett za izuzetan doprinos televiziji, a najveća podrška na crvenom tepihu bili su joj suprug Metju Broderik i njihov 23-godišnji sin Džejms Vilki Broderik, koji se inače rijetko pojavljuje u javnosti.

Porodica je zajedno pozirala fotografima, dok je Sara Džesika Parker doslovno blistala u svjetlucavoj haljini bez bretela, sa potpisom Paola Sebastijana. Uz haljinu je iskombinovala kratak crni sako, a stajling je upotpunila elegantnim biserima i dijamantima, što je dodatno naglasilo njenu prefinjenu eleganciju.

Ni Metju Broderik i Džejms nisu zaostajali kada je riječ o izgledu. Obojica su se pojavili u besprijekornim crnim smoking odijelima, a detalj koji je posebno privukao pažnju bio je bijeli cvijet na reveru, kao simbol diskretne elegancije i podrške. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se upravo pred objektivima – Džejms je poljubio majku u obraz, dok Sara nije krila ponos i sreću.

Sara Džesika Parker i Metju Broderik u braku su od 1997. godine. Pored sina Džejmsa, imaju i bliznakinje Tabitu Hodž i Merion Loret Elvel, koje su rođene 2009. godine.

Na svečanosti su se pojavile i njene kolege iz kultne serije "Sex and the City", sa kojima glumi i u nastavku "And Just Like That". Podršku su joj pružili Kristin Dejvis, kao i Evan Handler i Dejvid Ajgenberg, publici poznati po ulogama Harija i Stiva.

Kristin Dejvis je tom prilikom otkrila i modni savjet koji joj je Sara Džesika Parker godinama ponavljala, a koji bi mnogima mogao da koristi:

"Njen glavni modni savjet je da se oblačite tačno onako kako želite i da se ne brinete o trendovima, hirovima ili o tome ko šta govori o onome što nosite."

