"To je ogromna plata za troje djece": Otkriveno koliko zarađuju mladi glumci iz serije Hari Poter

Zvezde predstojeće HBO serije "Harry Potter" mogle bi postati multimilioneri i prije nego što postanu punoljetni, sudeći prema predviđanjima o njihovim vrtoglavim zaradama.

Prošle nedjelje obožavaoci su dobili prvi uvid u adaptaciju prve knjige Džej Kej Rouling, "Hari Poter i Kamen mudrosti", koja bi na ekranima trebalo da se pojavi oko Božića ove godine. Ambiciozni projekat planira da svaku od sedam knjiga pretvori u zasebnu sezonu, što će omogućiti detaljniji prikaz priče nego ikada prije, a produkcija bi trebalo da traje deset godina.

Više od 570 hiljada evra za početak

Prema pisanju The Sun, izvor iz televizijske industrije otkrio je da će glavne zvijezde, Dominik Mekloklin, Arabela Stanton i Alaster Staut, za prvu sezonu zaraditi po 575 hiljada evra.

"To je ogromna plata za troje djece koja još nisu ni tinejdžeri, a ovo je tek početak. Plaćeni su više od 570.000 evra za prvu sezonu. Ako se tako nastavi, postaće multimilioneri i prije 18. rođendana," potvrdio je izvor.

Mekloklin, Stanton i Staut odabrani su za uloge Harija Potera, Hermione Grejndžer i Rona Vizlija nakon masovnih audicija na koje se, prema podacima BBC, prijavilo više od 32.000 djece.

"To je mnogo novca za tako malu djecu, ali oni će postati troje najpoznatije djece na svijetu. Baš kao što se dogodilo Danijelu Redklifu, Emi Votson i Rupertu Grintu kad su dobili uloge, životi će im se zauvijek promijeniti," dodao je izvor.

Zarada originalnog trojca

Za poređenje, Danijel Redklif je za ulogu Harija Potera u prvom filmu zaradio nešto više od milion evra, navodi Metro. Do posljednja dva filma, snimljena prema knjizi "Hari Poter i Relikvije smrti", Redklif je navodno zaradio 43.24 miliona evra, a procjenjuje se da njegova ukupna zarada od franšize, uključujući tantijeme, iznosi oko 110.7 miliona evra.

Njegove kolege, Ema Votson i Rupert Grint, koji su glumili Harijeve najbolje prijatelje, zaradili su oko 55 miliona, odnosno 24 miliona evra, piše MailOnline.

