Jednog lika igrala 3 glumca, djeca promijenila imena, a ona godine: Ovo su greške u seriji "Bela lađa"

Kultna serija sa legendarnim Lanetom Gutovićem ponovo se reprizira na domaćim televizijama, a u njoj se našlo i par grešaka, ali i glumaca koji su igrali po nekoliko likova

Urnebesne replike Srećka Šojića i bračne muke porodice Pantić i dalje zasmijavaju milione gledalaca širom Srbije, ali mnogi ne znaju da kultna serija "Bela lađa" krije brojne greške i nedosljednosti koje su mnogim gledaocima promakle...

Od potpunog mijenjanja imena Pantićevih sinova u odnosu na "Tesnu kožu", preko čuvenog Rokija kog su igrala čak tri različita glumca, pa sve do magičnog starenja vidovite Roske i Šojićevog naprasnog zaboravljanja da vozi auto, ekipa serije je svjesno ili nesvjesno pravila kardinalne greške.

Evo nekih od njih:

Pantićevi sinovi su se u "Tesnoj koži" zvali Branko (stariji) i Aleksandar (mlađi). Međutim, u seriji se zovu Marinko i Blagoje. Ostali članovi porodice su zadržali ista imena koja su imali u filmskom serijalu.

U "Tesnoj koži", glumac Gojko Baletić je tumačio ulogu Pantićevog starijeg sina, dok je u seriji igrao Radovana Šljivića, Šojićevog advokata.

Uloga starijeg sina je u seriji od početka bila namijenjena Milenku Zablaćanskom, budući da je scenarista sa njim prema sopstvenim izjavama imao prijateljski odnos.

Iako na početku serije vozi automobil, u trećem ciklusu Šojić sam ističe kako nema položen vozački ispit, kao i da je zbog toga prinuđen da angažuje vozača.

U 27. epizodi, Ćirko (Aleksandar Dunić) služavku oslovljava imenom Ljubica, dok se ona u narednim epizodama zvala Živadinka.

U toku serije, Pikiljić (Milenko Pavlov) se više puta predstavlja pod imenom Jefta. Međutim, na plakatu Stranke zdravog razuma sa njegovim likom, ispod slike piše Slavoljub Pikiljić.

U 64. epizodi pominje se kako Roska (Mira Banjac) ima 77 godina, ali se u posljednjoj epizodi ističe da kao najstariji poslanik u skupštini ima 84 godine.

Mandatarova sekretarica (Milica Milša) se prvo zvala Meliza, a kasnije Melisa.

Zanimljivo je da smo Rokija, telohranitelja Ozrena Soldatovića iz serije "Srećni ljudi", gledali i u "Beloj lađi", ali i da ga je svojevremno igralo čak troje glumaca.

U prvom ciklusu ulogu je tumačio Bogdan Kuzmanović, koji ju je igrao i u "Srećnim ljudima". Od drugog do petog ciklusa ga je igrao Marko Jeremić, da bi u poslednjem ciklusu ulogu tumačio Srba Stojiljković, koji je u prethodnim ciklusima igrao Alamunjinog saradnika Zloćka.

(Informer, MONDO)