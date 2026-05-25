Tvorci "Stranger Things" napuštaju Netflix: Nova serija već ruši rekorde, dobila ocjenu 100 odsto (Video)

Met Dafer i Ros Dafer, tvorci hit-serije "Stranger Things" napuštaju Netflix i prelaze u Paramount, sa kojim su potpisali četvorogodišnji ugovor za filmske i televizijske projekte

Prie odlaska kreatori serije "Stranger things" producirali su za Netflix još jednu seriju, "The Boroughs", koja je u četvrtak stigla na platformu. Reč je o njihovom poslednjem projektu u okviru saradnje sa Netflixom.

Seriju su osmislili Džefri Adis i Vil Metjuz, a reč je o naučnofantastičnoj priči smještenoj u naizgled mirnu penzionersku zajednicu. Grupa penzionera mora da se udruži kako bi zaustavila vanzemaljsku pretnju koja pokušava da im ukrade "jedinu stvar koju nemaju – vrijeme".

U glavnim ulogama pojavljuju se poznata glumačka imena poput Alfred Molina, Džina Dejvis, Alfri Vudard i Bil Pulman.

Prve reakcije kritičara veoma su pozitivne. The Boroughs trenutno na Rotten Tomatoes ima savršenih 100 odsto, iako bi ocjena mogla da se promijeni dolaskom novih recenzija.

Ako uspije da se probije među najgledanije naslove na Netflixu, mogla bi da nadmaši seriju "Nemesis", koja trenutno ima 92 odsto pozitivnih kritika, ali znatno slabije ocjene publike.

The Boroughs nije zasnovana na knjizi niti postojećem predlošku, već je reč o originalnoj priči. Svih osam epizoda, koje traju između 40 i 50 minuta, objavljeno je odjednom, pa je serija odmah dostupna za gledanje.

