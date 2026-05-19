Glumica Lora Dern proteklog vikenda primijećena je na setu u Sen Tropeu, gdje je snimala scene na plaži.

Izvor: pritnscreen/youtube/Max

Počelo je snimanje četvrte sezone HBO-ove hit serije "The White Lotus", a prve scene već se snimaju u Kan, baš tokom čuvenog Filmskog festivala u Kanu.

Društvenim mrežama već kruže snimci sa festivala na kojima se mogu videti članovi glumačke ekipe, što je dodatno podiglo interesovanje fanova popularne serije. Snimanje se odvija tokom druge nedjelje festivala, koji je počeo prošlog utorka, a prvi kadrovi sa Francuske rivijere već nagoveštavaju glamuroznu atmosferu novih epizoda.

Vidi opis Počelo snimanje 4. sezone "Bijelog Lotosa": Mreže "gore" zbog lijepe Nađe, pojavili se snimci sa seta (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube/HBO/Screenshot Br. slika: 19 19 / 19

Radnja nove sezone smještena u Kan

Prema dosad dostupnim informacijama, radnja četvrte sezone serije "The White Lotus" biće smeštena u glamurozni Kan, a priča će biti usko povezana sa samim filmskim festivalom.

Alexander Ludwig films scenes for “The White Lotus” at#Cannespic.twitter.com/w3f3BfNIvR — Variety (@Variety)May 18, 2026

Osim u Kanu, scene će se snimati i u Sen Tropeu, kao i u Parizu.

Glumica Lora Dern proteklog vikenda primijećena je na setu u Sen Tropeu, gdje je snimala scene na plaži. Kreator serije Majk Vajt i u novoj sezoni nastavlja da prikazuje živote bogatih i slavnih, dok će ovog puta fokus priče biti kultura slave i luksuza.

Odluka o lokaciji doneta posle "prosvetljenja“

Izvršni producent Dejvid Bernad ranije je za Los Angeles Times otkrio da je Francuska rivijera izabrana nakon što je Majka Vajta potpuno osvojio taj dio Francuske.

Here they are shooting The White Lotus season four on the Croisette in Cannes.pic.twitter.com/xwn7g4FHlB — Radheyan Simonpillai (@JustSayRad)May 18, 2026

Prvobitni plan bio je da se radnja odvija na više evropskih lokacija, počev od Francuske, pa zatim u Španiji i Irskoj.

Međutim, nakon što je Majk Vajt u jednom restoranu na jugu Francuske doživeo svojevrsno "prosvetljenje“, navodno je rekao:

"Ne želim da vidim ništa drugo."

Nakon toga je odmah prekinuta potraga za ostalim lokacijama za snimanje.

Poznata glumačka imena u novoj sezoni

Nova sezona serije "The White Lotus" okupila je impresivnu glumačku ekipu.

Uloge su, između ostalih, dobili Stiv Kugan, Ben Kingsli, Kumail Nandžijani, Heder Grejem i Vensan Kasel.

Njima su se pridružili i Kejleb Džonte Edvards, Dilan Enis, Koranten Fila, Ari Grejnor, Marisa Long, Aleksander Ludvig, Kris Mesina, EJ Mičalka i Nađa Tereškevič.

Prema pisanju Deadlinea, glumačkoj postavi pridružili su se i Kloi Benet, Sandra Bernhard, Maks Grinfild, Frida Gustavson, Čarli Hol, Džarad Pol, Rozi Perez, Ben Šneczer i Lora Sme.