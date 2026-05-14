Otkazali "The Wheel of Time", sad stiže moćna sci-fi zamjena: Ulogu dobio jedan od najboljih frajera današnjice

Serija "Fourth Wing" okuplja velika imena, a mnogi polažu nade u pomenuto sci-fi ostvarenje.

Izvor: Youtube

Prime Video ponovo ulaže u fantastični sadržaj koji lako postaje globalni fenomen, a čini se da je sada pronađen novi projekat koji bi mogao da popuni prazninu nastalu nakon ukidanja serije "The Wheel of Time". Striming platforma je zvanično pokrenula produkciju jedne od najpopularnijih "romantasy" priča posljednjih godina, u kojoj učestvuje i Majkl B. Džordan.

Prime Video je zvanično naručio seriju "Fourth Wing", koja nastaje po istoimenim bestseler romanima iz serijala Empyrean autorke Rebeke Jaroš. Projekat proizvodi Džordanova kompanija Outlier Society, dok je Meredit Averil zadužena za šou-ranera i izvršnu produkciju. Lisa Džoj režira prvu epizodu i takođe je izvršni producent, dok su Rebeka Jaroš, Majkl B. Džordan i Elizabet Raposo uključeni kao producenti. Za sada nema potvrđenih informacija o glumačkoj postavi ni datumu izlaska, ali fanovi već godinama spekulišu o mogućim izborima.

O čemu se radi u "Fourth Wing"?

Priča prati Violet Sorengejl, mladu devojku koja je očekivala miran život među knjigama i rad kao pisar, sve dok joj moćna majka, uticajna vojna zapovjednica, ne naredi da se pridruži Basgijat vojnoj akademiji.

Pogledajte trejler za hit seriju "The Wheel of Time":

The Wheel of Time Season 3 - Official Trailer | Prime Video Izvor: YouTube

Na toj akademiji kandidati se obučavaju da postanu zmajevi jahači – elitni zaštitnici kraljevstva Navara. Međutim, škola je brutalna i smrtonosna, dizajnirana da slomi svakoga ko nije dovoljno jak da preživi surove testove.

Violet se dodatno izdvaja jer je fizički slabija i sitnija od većine kandidata, što je odmah čini metom u okruženju gdje slabost može da znači smrt. Situaciju dodatno komplikuje i činjenica da je jedan od vodećih kadeta, Xaden Riorzon, ima na nišanu.

Majkl B. Džordan o očekivanjima fanova

Majkl B. Džordan je ranije istakao da je svjestan koliko su fanovi vezani za originalne knjige i da ekipa veoma pažljivo pristupa adaptaciji.

"Vodimo računa da ovo bude uzbudljiva serija koja će ispuniti sve ono što fanovi žele, ali i doneti neka iznenađenja koja ne očekuju. Ali vjerujte mi, znam koliko je ova franšiza voljena i radimo na njoj posvećeno… u studiju smo, ‘kuvamo’ projekat. Sve je u toku, još smo na početku, ali osjećamo koliko ljudima znači ova priča i to nam nije promaklo.“

Džordan je takođe naglasio da je cilj da adaptacija ostane vjerna originalu, ali da ne djeluje "previše kičasto". Istakao je i da kasting treba da izbjegne "očigledna rješenja", uz kombinaciju novih i poznatih glumaca, kako bi publika mogla da se poveže sa likovima bez predrasuda i "tereta" prethodnih uloga.