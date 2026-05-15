Gole grudi i eksplicitne scene platili milione: Otkriven honorar poznate glumice u hit seriji (Foto, Video)

Gole grudi i eksplicitne scene platili milione: Otkriven honorar poznate glumice u hit seriji (Foto, Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Glumica Sidni Svini je za treću sezonu serije "Euforija" u kojoj ima pregršt eksplicitnih scena uzela 800.000 dolara po epizodi, odnosno 6.400.000 dolara za cijelu sezonu.

Honorar Sidni Svini u Euforiji Izvor: HBO max/screenshot

Zvijezda serije "Euforija", Sidni Svini, ponovo je dospela u centar pažnje svjetskih medija. U trećoj sezoni popularne serije, njen lik Kasi iz epizode u epizodu šokira gledaoce svojim eksplicitnim scenama.

Ipak, ono što publiku najviše zanima jesu cifre koje stoje iza ovog projekta.

Nakon ogromnog uspjeha filma "Samo ne ti", koji je Sidni i producirala, njena tržišna vrednost je naglo skočila.

Nakon što je njena koleginica iz serije Zendaja ispregovarala platu od milion dolara po epizodi, bilo je jasno da ni Sidni neće pristati na manje.

Iako tačan iznos za treću sezonu nije zvanično potvrđen, izvori bliski produkciji tvrde da Sidni sada dobija najmanje 800.000 dolara po epizodi. S obzirom na to da treća sezona serije "Euforija" ima osam epizoda, to znači da je glumica inkasirala nevjerovatnih 6.400.000 dolara.

Pored plate, mlada zvijezda je pokazala i preduzetnički duh. Njena linija donjeg veša "SYRN", koju nosi i u novim epizodama, bilježi rekordan rast, a projekat je povezan sa investicionim fondovima koje podržavaju moćnici poput Džefa Bezosa i Majkla Dela. 

Iako je budžet za prvu sezonu "Euforije" iznosio nevjerovatnih 11 miliona dolara po epizodi, glumačka postava na samom početku nije bila ni približno plaćena kao danas. Izuzimajući Zendaju, ostali glumci su 2019. godine još uvek gradili svoja imena.

Prema pisanju stranih medija, Sidni Svini je za prvu sezonu dobijala oko 25.000 dolara po epizodi. Situacija se malo popravila u drugoj sezoni, kada je za osam epizoda inkasirala ukupno 350.000 dolara, što iznosi nešto više od 43.000 dolara po epizodi.

