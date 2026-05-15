Sindrom koji pogađa milione žena širom svijeta dobio novo ime - i za to postoji dobar razlog

Nekada se vjerovalo da problem "cista na jajnicima" (PCOS), nije preveliki razlog za brigu. Danas saznanja u medicini sugerišu da je stvar daleko složenija i da zahteva sistemske promene kada je viđenje ženskog zdravlja u pitanju.

Izvor: Shutterstock

Sindrom koji pogađa milione žena širom svijeta više se ne posmatra samo kao ginekološki poremećaj, već kao stanje koje utiče na čitav organizam, od hormona i metabolizma, do kože, plodnosti i mentalnog zdravlja.

Zato je međunarodni tim naučnika, endokrinologa i nevladinih organizacija nakon 14 godina rada i istraživanja potkrepljenih dokazima donio odluku da se dosadašnji naziv polycystic ovary syndrome (PCOS) promjeni u polyendocrine metabolic ovarian syndrome (PMOS): poliendokrini metabolički sindrom jajnika.

Odluka o izmjenama je objavljena u časopisu The Lancet i smatra se jednom od značajnijih u savremenoj medicini kada je u pitanju ženskom zdravlje.

Stari naziv je kako stručnjaci tvrde, godinama stvarao pogrešnu sliku. Mnoge žene nikada nisu imale "ciste" i klasičnu kliničku sliku PCOS-a, a ipak jesu imale ovaj sindrom.

Objašnjenje jeste da na ultrazvuku ono što se vidi često nisu prave patološke ciste, već folikuli koji su zastali u razvoju. Upravo zbog toga mnoge pacijentkinje su ostale nedijagnostikovane, a njihovi simptomi su se svodili na "neredovan ciklus" ili "problem sa hormonima".

PMOS je mnogo više od toga

On se može pojaviti kroz formu upornih akni koje ne prolaze godinama. Kao naglo dobijanje kilograma uprkos kontrolisanoj ishrani. Kao pojačana maljavost, gubitak kose, umor, nesanica, anksioznost, neredovne menstruacije ili problemi sa ovulacijom.

Kod velikog broja žena uzrok jeste insulinska rezistencija, metabolički poremećaj koji vremenom povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da stanje pogađa između 10 i 13 odsto žena tokom reproduktivnog doba, dok čak 70 odsto slučajeva ostaje neprepoznat.

Drugim riječima, milioni žena godinama su živjele sa simptomima bez pravog objašnjenja i uspostavljene dijagonze, ali i prave podrške i terapije.

Upravo zato ljekari naglašavaju da novi naziv nije kozmetička promjena, već pokušaj da se bolest konačno sagleda kao sistemski poremećaj. Ne kao "problem jajnika", već kao stanje koje uključuje endokrini sistem, metabolizam, reproduktivno zdravlje i psihu.

Stoga je procjena da će ova promena najviše uticati upravo na dio koji se odnosi na način liječenja. Do sada su mnoge pacijentkinje kružile između ginekologa, dermatologa, endokrinologa i nutricioniste, bez jedinstvenog pristupa. Novi model podstiče upravo suprotno: povezanu, multidisciplinarnu njegu.

Iako ne postoji potpuno siguran način da se PMOS spreči, lekari sve češće govore o tome da životne navike u mladosti značajno utiču na rizik i kompleksnost simptoma. Najveću ulogu igra stabilan nivo šećera u krvi, redovna fizička aktivnost i ishrana koja ne opterećuje metabolizam.

Takođe, važni su i san, kontrola stresa i blagovremeno prepoznavanje simptoma, posebno kod djevojaka koje imaju neredovne cikluse, akne na koje terapija ne utiče ili nagle promjene u težini bez povećanog unosa kalorija.

Najveća promjena možda ipak nije u samom imenu, već u poruci koju ona nosi. Godinama je ovaj sindrom zvučao kao nešto ograičeno na samo jedan organ, te su žene pogođene njime ograničene kada su tretmani liječenja u pitanju. Novi naziv podsjeća da žensko tijelo nije skup odvojenih dijelova, već složen sistem u kome su hormoni, metabolizam, mozak i reproduktivno zdravlje povezani.

Izvor: Prevencija kao garancija

(EUpravo zato/endocrine)