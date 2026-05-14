Vlaga u kući može ozbiljno da ugrozi zdravlje: Evo koje bolesti izaziva buđ na zidovima

Saznajte koje bolesti može da izazove vlaga u kući. To nije samo estetski problem, već atak na zdravlje ukućana.

Vlaga u kući nije samo estetski problem i neugodan miris, dugotrajno boravljenje u vlažnim prostorijama može ozbiljno da utiče na zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba i ljudi sa slabijim imunitetom. Stručnjaci upozoravaju da vlaga i buđ u domu mogu da pogoršaju ili izazovu brojne zdravstvene probleme, a prvi simptomi često liče na običnu prehladu ili alergiju.

Najčešće tegobe koje se povezuju sa vlagom u domu:

kašalj koji dugo traje

zapušen nos i kijanje

peckanje očiju

glavobolje

umor i malaksalost

otežano disanje

učestale upale sinusa

iritacija kože

Kod djece se posebno često javljaju:

bronhitisi

češće respiratorne infekcije

pogoršanje astme

noćni kašalj i sviranje u grudima

Najveći problem zapravo nije sama vlaga, već buđ i gljivice koje se razvijaju na zidovima, iza ormara, oko prozora i u kupatilima. Njihove mikroskopske spore šire se vazduhom i mogu da iritiraju disajne puteve.

Posebno su osetljivi bebe i mala djeca, osobe sa alergijama, astmatičari i ljudi sa oslabljenim imunitetom. Ljekari savjetuju da se problem vlage ne prikriva samo krečenjem, jer se buđ često vraća ako se ne riješi uzrok — loša izolacija, kondenzacija, curenje ili nedovoljno provjetravanje.

Ako se u domu stalno osjeća težak miris vlage, pojavljuju tamne fleke po zidovima ili ukućani imaju česte respiratorne tegobe, to može biti znak da je vrijeme za ozbiljnije rješavanje problema.