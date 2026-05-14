Vlaga u kući može ozbiljno da ugrozi zdravlje: Evo koje bolesti izaziva buđ na zidovima

Vlaga u kući nije samo estetski problem i neugodan miris, dugotrajno boravljenje u vlažnim prostorijama može ozbiljno da utiče na zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba i ljudi sa slabijim imunitetom. Stručnjaci upozoravaju da vlaga i buđ u domu mogu da pogoršaju ili izazovu brojne zdravstvene probleme, a prvi simptomi često liče na običnu prehladu ili alergiju.
Najčešće tegobe koje se povezuju sa vlagom u domu:
- kašalj koji dugo traje
- zapušen nos i kijanje
- peckanje očiju
- glavobolje
- umor i malaksalost
- otežano disanje
- učestale upale sinusa
- iritacija kože
Kod djece se posebno često javljaju:
- bronhitisi
- češće respiratorne infekcije
- pogoršanje astme
- noćni kašalj i sviranje u grudima
Najveći problem zapravo nije sama vlaga, već buđ i gljivice koje se razvijaju na zidovima, iza ormara, oko prozora i u kupatilima. Njihove mikroskopske spore šire se vazduhom i mogu da iritiraju disajne puteve.
Posebno su osetljivi bebe i mala djeca, osobe sa alergijama, astmatičari i ljudi sa oslabljenim imunitetom. Ljekari savjetuju da se problem vlage ne prikriva samo krečenjem, jer se buđ često vraća ako se ne riješi uzrok — loša izolacija, kondenzacija, curenje ili nedovoljno provjetravanje.
Ako se u domu stalno osjeća težak miris vlage, pojavljuju tamne fleke po zidovima ili ukućani imaju česte respiratorne tegobe, to može biti znak da je vrijeme za ozbiljnije rješavanje problema.