Vlaga u kući može ozbiljno da ugrozi zdravlje: Evo koje bolesti izaziva buđ na zidovima

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte koje bolesti može da izazove vlaga u kući. To nije samo estetski problem, već atak na zdravlje ukućana.

Koje bolesti izaziva buđ u kući Izvor: Shutterstock
  • Vlaga u kući nije samo stvar estetike, već ozbiljno može da utiče na zdravlje.
  • Saznajte kako na organizam deluju buđ i gljivice na zidovima.

Vlaga u kući nije samo estetski problem i neugodan miris, dugotrajno boravljenje u vlažnim prostorijama može ozbiljno da utiče na zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba i ljudi sa slabijim imunitetom. Stručnjaci upozoravaju da vlaga i buđ u domu mogu da pogoršaju ili izazovu brojne zdravstvene probleme, a prvi simptomi često liče na običnu prehladu ili alergiju. 

Najčešće tegobe koje se povezuju sa vlagom u domu:

  • kašalj koji dugo traje
  • zapušen nos i kijanje
  • peckanje očiju
  • glavobolje
  • umor i malaksalost
  • otežano disanje
  • učestale upale sinusa
  • iritacija kože

Kod djece se posebno često javljaju:

  • bronhitisi
  • češće respiratorne infekcije
  • pogoršanje astme
  • noćni kašalj i sviranje u grudima

Najveći problem zapravo nije sama vlaga, već buđ i gljivice koje se razvijaju na zidovima, iza ormara, oko prozora i u kupatilima. Njihove mikroskopske spore šire se vazduhom i mogu da iritiraju disajne puteve.

Posebno su osetljivi bebe i mala djeca, osobe sa alergijama, astmatičari i ljudi sa oslabljenim imunitetom. Ljekari savjetuju da se problem vlage ne prikriva samo krečenjem, jer se buđ često vraća ako se ne riješi uzrok — loša izolacija, kondenzacija, curenje ili nedovoljno provjetravanje.

Ako se u domu stalno osjeća težak miris vlage, pojavljuju tamne fleke po zidovima ili ukućani imaju česte respiratorne tegobe, to može biti znak da je vrijeme za ozbiljnije rješavanje problema.

