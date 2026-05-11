Švedski i američki naučnici tvrde: "Magične" pečurke postaju novi saveznik u borbi protiv zavisnosti

Autor D.V. Izvor SRNA
Švedski i američki naučnici i ljekari utvrdili su da takozvane magične pečurke imaju potencijal da liječe depresiju i alkoholizam, kao i da pomognu pušačima da se izbore sa zavisnošću.

"Magija" potiče od psilocibina, halucinogenog jedinjenja o kojem se poslednjih godina dosta govori u medicinskim krugovima, prenosi agencija DPA.

Sve veće interesovanje za magične pečurke dolazi u vrijeme širenja upotrebe kokaina, još jedne droge biljnog porijekla. Procjenjuje se da 25 miliona ljudi širom svijeta koristi kokain, stimulans koji izaziva snažnu zavisnost.

Tim ljekara i naučnika u Švedskoj i SAD pronašao indikacije da bi psilocibin mogao da se primijeni za suzbijanje zavisnosti, navodi se u studiji čije je rezultate objavilo Američko medicinsko udruženje.

Oni su naveli da je ovo jedinjenje "bezbjedno i efikasno za liječenje poremećaja upotrebe kokaina" nakon serije nasumičnih testova na 40 korisnika, koji su uključivali upotrebu placeba i psihoterapiju.

"Primaoci psilocibina imali su veći procenat dana apstinencije od kokaina, veću vjerovatnoću potpune apstinencije od kokaina i smanjen rizik od povratka kokainu nakon prestanka upotrebe nego aktivni primaoci placeba", sumirali su stručnjaci rezultate studije.

Testovi su obavljeni na Univerzitetu Alabama u Birmingemu, a istraživači sa Univerziteta DŽons Hopkins i Instituta Karolinska u Stokholmu dali su doprinos u naknadnom radu.

