Stres vam udara na stomak? Evo zašto su crijeva i mozak snažno povezani i šta možete da uradite

Stres ne pogađa samo psihu već i stomak. Saznajte kako su povezani zdravlje crijeva, mikrobiom i stres, kao i šta pomaže.

Stres direktno utiče na rad želuca i crijeva.

Zdrava crijevna flora pomaže raspoloženju i smirenosti.

Fermentisana hrana i vlakna jačaju crijeva.

Većina ljudi ne razmišlja o tome, ali stres ne utiče samo na raspoloženje – posljedice se često osjećaju i u crijevima. Sve više istraživanja ukazuje na tzv. osu crijeva i mozga, odnosno vezu između digestivnog sistema i nervnog sistema. Razumijevanje ovog odnosa može pomoći da shvatite zašto se javljaju nadutost, bolovi u stomaku ili promjena varenja kada ste pod pritiskom.

Kako funkcioniše veza između crijeva i mozga?

Stručnjaci objašnjavaju da osa crijeva i mozga predstavlja dvosmjernu komunikaciju između digestivnog sistema i centralnog nervnog sistema. Mozak utiče na varenje, ali i crijeva šalju signale mozgu koji mogu da utiču na raspoloženje i reakciju na stres.

Veliki dio te komunikacije odvija se preko vagusnog nerva, koji povezuje mozak i organe za varenje.

U crijevima se nalazi i poseban nervni sistem poznat kao enterični nervni sistem, koji mnogi nazivaju i „drugim mozgom“. On kontroliše gutanje, rad želuca, lučenje enzima, apsorpciju hranljivih materija i rad crijeva.

Zašto se stres osjeća u stomaku?

Kada ste pod stresom, tijelo luči hormone poput kortizola, koji organizam prebacuju u režim „preživljavanja“. Tada se manje energije usmjerava na varenje.

Zbog toga mogu da se jave mučnina, gubitak apetita, grčevi u stomaku, proliv, osjećaj „leptirića u stomaku“ i nadutost. Kod nekih ljudi želudac sporije radi, dok crijeva postaju aktivnija.

Kako crijevne bakterije utiču na raspoloženje?

U crijevima žive milijarde korisnih bakterija koje čine mikrobiom crijeva. One pomažu stvaranje važnih supstanci poput dopamina i serotonina, koji utiču na raspoloženje, smirenost i osjećaj zadovoljstva.

Kada stres poremeti ravnotežu bakterija u crijevima, može doći do pojačane anksioznosti, lošijeg raspoloženja, većeg umora i problema sa varenjem.

Procjene pokazuju da se oko 90 odsto serotonina nalazi u crijevima, što dodatno govori koliko su stomak i mozak povezani.

Stres i sindrom iritabilnog creva (IBS)

Kod osoba koje imaju sindrom iritabilnog creva (IBS), stres često dodatno pogoršava simptome.

Najčešće se javljaju:

bolovi u stomaku

nadutost

zatvor

proliv

smjena zatvora i proliva

Stres kod nekih ubrzava rad crijeva, dok ga kod drugih usporava.

Kako ishranom pomoći crijevima i smanjiti stres?

Pored sna i fizičke aktivnosti, ishrana igra ključnu ulogu u zdravlju crijeva.

Fermentisane namirnice koje sadrže probiotike mogu biti veoma korisne. To su jogurt, kefir, kiseli kupus, kimči i kombuha. Male količine koje se redovno unose mogu imati pozitivan efekat.

Važna su i vlakna, jer hrane dobre bakterije u crijevima i pomažu redovno pražnjenje. Nalaze se u ovsenim pahuljicama, voću, povrću, mahunarkama, semenkama, orašastim plodovima i integralnim žitaricama.

Stručnjaci savjetuju da tokom nedjelje jedete što raznovrsniju biljnu hranu, jer to doprinosi bogatijem i zdravijem mikrobiomu.

Zaključak

Ako često osjećate nadutost, nelagodnost u stomaku ili promjene varenja kada ste pod stresom, niste umislili problem. Crijevai mozak su snažno povezani. Zato briga o ishrani, snu, kretanju i stresu može istovremeno poboljšati i varenje i raspoloženje.