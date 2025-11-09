Ako spavate u jednoj od ove 4 poze, mozak vam govori nešto važno

Većina ljudi ne obraća pažnju na položaj tijela kad zaspi, a to bi zapravo mogao biti značajan signal. Ako spavate u jednoj od ove 4 poze, mozak pokušava da vam kaže nešto važno.

Izvor: Shutterstock

Da li imate omiljeni položaj za spavanje ili se samo srušite u krevet i prepustite snu? Položaj koji zauzmete kada legnete da se odmorite na kraju dana može djelovati besmisleno, ali zapravo vam može mnogo reći o vašem stanju ili blagostanju.

Provjerite da li možda prekrstite ruke preko grudi, slično mumiji, ili izgledate kao penjač po drveću sa jednom nogom raširenom pod čudnim uglom. Da li možda birate pozu koja vam pruža utjehu - sklupčate se u fetalni položaj ili grlite jastuk? Šta god da je, ljekarka po imenu Lorel podijelila je na TikToku da ova četiri položaja imaju nešto veoma važno zajedničko, piše yourtango.com.

4 položaja otkrivaju da ste se zaglavili

Ako zaspite u bilo kom od ova četiri položaja znači da je vaš nervni sistem bukvalno zaglavljen.

Svi smo čuli za mogućnost da naš nervni sistem može da se zaglavi u režimu preživljavanja. Vaš mozak i tijelo se nađu rastrgnuti između borbe i bjekstva i jednostavno ne znate šta da radite. Živimo u brzom svijetu gdje gotovo sve djeluje barem malo anksiozno, tako da nije iznenađujuće što mnogi ljudi žive prilično pod stresom. Ipak, postoji način da se utvrdi da li ste zaglavljeni u režimu preživljavanja, osim što se samo osjeća ta užasna nelagodnost.

Prema Lorel, zaspati u bilo kom od ta četiri položaja – mumija, penjač po drveću, fetalni položaj ili položaj grljenja jastuka – znači da vam mozak govori da je vaš nervni sistem nije pod kontrolom. Ona je rekla da favorizovanje jednog od tih položaja znači da je "vjerovatno vaš nervni sistem zaglavljen u režimu preživljavanja - ovi položaji mogu biti znaci hroničnog stresa, visokog kortizola ili disregulisanog tijela".

Anksioznost koju osjećamo kada smo budni ima mnogo veze sa kvalitetom našeg sna. Dr Anis Vilson, vanredna profesorka neurologije, plućne intenzivne njege i medicine spavanja na Medicinskom koledžu Bejlor, objasnila je: "Visok nivo stresa narušava san produžavanjem vremena potrebnog da zaspite i fragmentiranjem sna. Gubitak sna pokreće sistem odgovora našeg tijela na stres, što dovodi do povišenja hormona stresa, kortizola, što dodatno remeti san.“

To je začarani krug, a važi i obrnuto. Ne samo da stres utiče na naš san, već i san utiče na naš stres.

Izvor: Shutterstock

U režimu preživljavanja

Prema istraživanju Američkog psihološkog udruženja (APA), 21 odsto odraslih je reklo da im je nivo stresa povećan kada nisu dovoljno spavali. To je prilično problematično s obzirom na to da većina odraslih spava samo šest-sedam sati svake noći, dok je preporuka od sedam do devet sati. Biti zaglavljen u režimu preživljavanja je neprijatno, ali moguće je izaći iz njega.

Termin "režim preživljavanja" često se odnosi na period preopterećenja u kojem dolazi do aktivacije nervnog sistema, a pojedinI ljudi imaju poteškoća da posvete energiju bilo čemu drugom osim onome što je neophodno za održavanje preživljavanja. Dok je u stanju režima preživljavanja, čovek stalno funkcioniše u evolutivnom odgovoru "bori se ili bježi“.

Ljudi mogu da se zaglave u režimu preživljavanja zbog hroničnog stresa, ogromnih životnih izazova ili traume.

Izvor: Shutterstock

U raljama kortizola

Kortizol je poznat kao hormon stresa, ali je mnogo više od toga koliko ste pod stresom. Kortizol je povezan i sa stresom i sa snom. Dakle, nivo stresa sa kojim živite definitivno ima direktan uticaj na vaš san.

Ako zaspite u jednom od ova četiri položaja, to vjerovatno znači da su vam nivoi kortizola previsoki i da vam nervni sistem pogoršava stanje. Obratite malo više pažnje na položaj u kojem zaspite i ako je to jedan od četiri pomenuta, u rutinu uključite više brige o sebi.