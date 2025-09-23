Da li vas muči nokturija? Uništava san, a možete da je sprIJečite

Da li vam se dešava da se budite noću zbog pune bešike?

Noćna buđenja izazvana potrebom za mokrenjem mogu da izgledaju kao sitna neprijatnost, ali ako se često ponavljaju, značajno utiču na naše raspoloženje. Mogu da pogoršaju kvalitet sna i učine da se sljedećeg dana osjećamo iscrpljeno. Srećom, postoje jednostavni načini koji mogu pomoći da se ovaj problem ublaži.

Ako noćno mokrenje postane naporno, važno je da znate da ne morate uvijek da se pomirite s tim. Uvođenje nekoliko promjena u svakodnevne navike može da donese olakšanje. Međutim, ako se situacija ne popravi uprkos pokušajima, to može biti znak stanja koje se naziva nokturiја.

Šta je nokturija i koga pogađa?

Nokturija je poremećaj koji se ispoljava potrebom da se tokom noći ide u toalet češće nego jednom. Prema procjenama, ovaj problem pogađa svaku treću odraslu osobu poslije tridesete, a među onima starijim od 65 godina, čak polovinu. Uzrok mogu biti i navike i različite bolesti, poput dijabetesa, infekcija mokraćnih puteva ili prepreka u oticanju mokraće. Često je, međutim, razlog jednostavno navika odlaska u toalet noću.

Učestalost mokrenja tokom noći zavisi od mnogih faktora, uključujući godine, zdravstveno stanje, trudnoću ili količinu unijetih tečnosti. Stručnjaci naglašavaju da većina ljudi treba da spava od šest do osam sati bez prekida. Povremeno ustajanje nije razlog za brigu, ali ako se situacija redovno ponavlja, treba obratiti pažnju.

Kako da smanjite noćna buđenja zbog odlaska u toalet?

Ako vas noću često budi potreba da odete u WC, obavezno obratite pažnju na svoje navike. Evo nekoliko provjerenih metoda koje mogu da pomognu:

1. Ograničavanje unosa kofeina

Istraživanja pokazuju da kofein može da pojača simptome preaktivne bešike jer djeluje kao diuretik. Osobe koje se često bude noću, treba da razmisle o smanjenju unosa napitaka sa kofeinom, posebno u drugoj polovini dana. Preporučuje se da posljednju kafu ili čaj popijete najkasnije u podne.

2. Vježbe karličnog dna

Problemi sa mišićima karličnog dna mogu da dovedu do inkontinencije i nokturiје. U tim slučajevima pomaže terapija jačanja ovih mišića. Vježbe, poput popularnih Kegelovih, mogu da se rade kod kuće. Sastoje se od naizmjeničnog stezanja i opuštanja mišića karlice po nekoliko sekundi, u serijama od deset ponavljanja. Po potrebi, možete da potražite pomoć stručnjaka u klinici za terapiju karlice.

3. Kompresivne čarape i raspodjela tečnosti

Tokom dana u nogama se može nakupljati tečnost, koja se tokom sna preraspodjeljuje preko bubrega i povećava potrebu za mokrenjem. Nošenje kompresivnih čarapa poboljšava cirkulaciju i pomaže da se problem smanji. Najnovija istraživanja pokazuju da ova metoda može biti efikasna u liječenju nokturiје.

4. Ograničavanje unosa tečnosti pred spavanje

Smanjenje količine napitaka uveče još je jedan način da se umanji broj noćnih odlazaka u WC. Preporučuje se da dva sata prije spavanja ne pijete ništa, a posebno da izbjegavate alkohol, koji, baš kao i kofein, djeluje diuretički i može da pojača problem.

5. Popodnevna dremka

Kratka dremka tokom dana može pomoći organizmu da se oslobodi viška tečnosti i tako smanji potreba za mokrenjem noću. Stručnjaci savjetuju da dremka ne traje duže od 20 minuta i da se obavlja ranije tokom dana, a ne kasno popodne.

S godinama nokturija postaje sve češća, pogađa čak 70 odsto ljudi starijih od 70 godina. Jedna od najvećih opasnosti povezanih sa ovim stanjem jeste rizik od padova prilikom noćnih odlazaka u toalet. Istraživanja pokazuju da se značajan dio ovih nezgoda dešava upravo noću, u kupatilu.

Zbog toga je posebno važno da starije osobe imaju dobro osvijetljen put do toaleta i pristup telefonu ili uređaju za pozivanje pomoći u slučaju iznenadne situacije.

Kada da se obratite ljekaru?

Ako se uprkos promjenama navika i dalje budite nekoliko puta tokom noći da biste otišli u WC, obavezno se posavjetujte sa ljekarom. Konsultacija je potrebna i kada noćno mokrenje izaziva izraženu nelagodnost, remeti san ili ga prate drugi zabrinjavajući simptomi mokraćnog sistema.

Ljekar može da pomogne da se utvrdi uzrok problema - da li je povezan sa bolešću, lijekovima ili stilom života - i predloži odgovarajuću terapiju, koja može da uključuje promjenu navika, vježbe, pa čak i farmakološko liječenje.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

