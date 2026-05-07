Četiri tihe ubice vašeg srca: Evo šta ekspresno podiže loš holesterol

Jedan od glavnih uzroka povišenog nivoa holesterola je unos velike količine zasićenih masti. Postoje i manje očigledni razlozi, ali ne mislimo samo na nedostatak fizičke aktivnosti.

Kako upozorava kardiolog Mark I. Frankel, nezdrava ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti mogu da dovedu do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, kao što su srčani i moždani udar. Dobra vijest? Značajan dio rizika može da se ukloni uvođenjem odgovarajućih promjena u načinu života.

Poslije konzumiranja određenih namirnica nivo tzv. "lošeg" holesterola (LDL) i triglicerida može da poraste u veoma kratkom vremenskom roku. Evo o kojima je riječ:

1. Trans i zasićene masti

Upravo one dominiraju u prerađenoj hrani, brzoj hrani, tvrdim margarinima, slatkišima, masnom mesu i punomasnim mliječnim proizvodima. Njihovo prisustvo u ishrani je najkraći put do povećanja nivoa LDL-a.

2. Šećer i slatkiši

Višak prostih šećera ne samo da podstiče gojaznost, već i podiže nivo triglicerida, što na duže staze može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema.

3. Nedostatak kretanja

Manjak fizičke aktivnosti još jedan je faktor koji snižava nivo "dobrog" holesterola (HDL), a samim tim podstiče brži rast LDL-a.

4. Poroci

Redovno posezanje za alkoholom i cigaretama navike su koje negativno utiču na lipidni profil i dodatno povećavaju rizik od srčanih bolesti.

