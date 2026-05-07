Kefir za hipertenziju? Da li popularan napitak može da snizi krvni pritisak

Kefir se sve češće pominje kao prirodni saveznik u borbi protiv visokog krvnog pritiska, ali da li zaista može da utiče na njegove vrijednosti ili je riječ samo o još jednom trendu?

Neka istraživanja sugerišu da redovno konzumiranje kefira može da dovede do sniženja sistolnog pritiska, odnosno, one više vrednosti koju vidimo pri mjerenju krvnog pritiska. Zvuči obećavajuće, ali da li svakodnevna prehrambena navika zaista može da pomogne u borbi protiv hipertenzije? Proveravamo.

Kako navodi verywellhealth.com, u jednom istraživanju osobe sa hipertenzijom koje su četiri nedjelje svakog dana pile 250 ml kefira, primijetile su pad sistolnog pritiska. Zanimljivo je da nije zabilježen uticaj na dijastolni pritisak, ali su učesnici istovremeno zapazili i smanjenje tjelesne mase, BMI indeksa i obima struka. To su važna zapažanja, jer višak kilograma pogoduje razvoju povišenog krvnog pritiska.

Bioaktivna jedinjenja u kefiru - kako djeluju na krvne sudove?

Kefir se izdvaja prisustvom jedinstvenih zrnaca za fermentaciju, koja tokom procesa fermentacije oslobađaju bioaktivne peptide, kao što je PYVRYL. Ova jedinjenja mogu da deluju slično ACE inhibitorima, lijekovima koji se koriste u liječenju hipertenzije.

ACE inhibitori sprečavaju stvaranje angiotenzina II, supstance koja izaziva suženje krvnih sudova i zadržavanje tečnosti u organizmu. Zahvaljujući tome, krvni sudovi se opuštaju, a srce radi "sa manje napora", što pogoduje snižavanju pritiska.

Uticaj kefira na osu crijeva-mozak

Sve je više istraživanja koja ukazuju da i crijevna flora igra važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska. Probiotici sadržani u kefiru mogu da podrže ravnotežu crijevnog mikrobioma, pa tako posredno utiču na krvni pritisak. Zdrava crijeva šalju signalne poruke mozgu koje pogoduju normalizaciji pritiska.

Istraživanja na životinjama pokazala su da unos kefira može da poboljša funkcionisanje crijevne barijere, smanji zapaljenske procese i nivo štetnih bakterijskih toksina u organizmu. Sve to može posredno da se odrazi na bolju regulaciju kardiovaskularnog sistema.

Kefir, upala i oksidativni stres

Dugotrajno konzumiranje kefira, čak i tokom osam nedjelja, može da dovede do sniženja nivoa C-reaktivnog proteina - pokazatelja zapaljenskog stanja koje utiče na zdravlje srca. Povišen CRP povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, oštećuje krvne sudove i doprinosi njihovoj ukočenosti.

Štaviše, kefir ispoljava i jača antioksidativna svojstva od klasičnog jogurta. Zahvaljujući sposobnosti da neutrališe slobodne radikale, smanjuje oksidativni stres, koji je jedan od faktora u razvoju povišenog krvnog pritiska. Takođe pomaže u održavanju normalnog nivoa azot-monoksida, koji opušta krvne sudove, štiti ih od upale i sprečava prekomjernu aktivaciju simpatičkog nervnog sistema.

Da li kefir zaista pomaže kod hipertenzije?

Iako su rezultati istraživanja o uticaju kefira na krvni pritisak obećavajući, naučnici ističu da su neujednačeni. Većina dosadašnjih analiza obuhvatila je male grupe ispitanika i trajala je relativno kratko. U mnogim slučajevima nije uspjelo da se potvrdi trajan i jasan pad pritiska nakon redovnog konzumiranja kefira.

Stručnjaci navode da na razlike u rezultatima mogu da utiču razlike u sastavu ispitivanih grupa ili trajanju posmatranja. Potrebna su nova, dobro osmišljena istraživanja kako bi se potvrdila efikasnost kefira u prevenciji i liječenju hipertenzije. Trenutno ne postoje čvrsti dokazi da redovno pijenje kefira značajno snižava pritisak kod svakog pacijenta.

Zato je najbolje da kefir posmatramte kao dio zdrave ishrane, a ne kao zamjenu za lijekove koje je prepisao ljekar.

