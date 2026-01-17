logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 hit koktela sa kefirom za mršavljenje: Prave se za 5 minuta, pokreću spora crijeva i mogu da se piju i uveče

3 hit koktela sa kefirom za mršavljenje: Prave se za 5 minuta, pokreću spora crijeva i mogu da se piju i uveče

Izvor Sensa
0

Ukoliko vam je potrebna pomoć da započnete dijetu, 3 hit koktela sa kefirom za mršavljenje biće vaš saveznik.

3 hit kotela sa kefirom za mršavljenje Izvor: Shutterstock

Preživjeli smo praznike, spremali i jeli ukusnu i kaloričnu hranu, uživali... E sada je vrijeme da povedemo računa o tome šta jedemo jer ljeto obično dođe brže nego što želimo. U pomoć priskaču dijete, ali i namirnice koje ubrzavaju metabolizam i koje voli naš sistem za varenje. A visko na listi je kefir.

Kefir je zaista jedinstveni napitak. To je fermentisano piće blago kiselog ukusa i tečne konzistencije, a priprema se fermentacijom mlijeka sa kefirnim zrncima. To je kombinacija bakterija mliječne kiseline, kvasca i polisaharida. Kefir sadrži širok spektar korisnih mikroorganizama, ali i kalcijum, vitamin B12 i magenezijum. Kada mu doidate još neke supstance koje mogu da ubrzaju metabolizam - mršavljenje počinje.

Napitke sa kefirom je najbolje piti za doručak, ali možete ih piti prije spavanja, ako nemate problema sa povišenim šećerom. I još nešto: kefir obavezno treba da bude na sobnoj temperaturi, a ne direktno iz frižidera. 

Ovo su 3 recepta za najjednostavnije i najlakše koktele za mršavljenje!

1. Kefir sa cimetom, đumbirom i biberom

Izvor: Shutterstock

Za ovaj koktel potrebno je:

  • 1 čaša kefira
  • 0,5 kašičice cimeta
  • 0,5 kašičice đumbira
  • prstohvat mljevene čili papričice

Sve sastojke dobro pomiješajte i pijte dva puta dnevno: prije doručka i uveče prije spavanja.  

2. Kefir sa krastavcem i brokolijem

Izvor: Shutterstock

Šejk je neobičan i više liči na supu, ali veoma ukusan. A za njega vam je potrebno:

  • 1 čaša kefira
  • 1 svjež krastavac
  • 2-3 cveta brokolija
  • 100 g graška
  • nekoliko trakica đumbira ili 1 kašičicu mljevenog đumbira

Sve sastojke izblendirajte. Možete čak dodati i malo soli. Ukusno je i predstavlja sjajnu užinu.

3. Kefir sa jabukom i šargarepom

Izvor: Shutterstock

Za ovaj koktel je potrebno:

  • 1 čaša kefira
  • 1 paprika bilo koje boje
  • 1 velika jabuka (može i kaki jabuka) ​​
  • 50 g bundeve
  • 1 srednja šargarepa
  • 2 suve kajsije

Sve izbledajte i uzimajte za doručak, užinu ili prije spavanja. Možete napraviti bilo koji koktel sa kefirom - sa mandarinama, spanaćem, celerom - sa onim što imate u kući.

Izvor: Shutterstock

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Detoks voda za dijetu
Izvor: Instagram/smoothiechallenge.21day
Izvor: Instagram/smoothiechallenge.21day

Pročitajte još

Tagovi

mršavljenje kefir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA