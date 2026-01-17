3 hit koktela sa kefirom za mršavljenje: Prave se za 5 minuta, pokreću spora crijeva i mogu da se piju i uveče

Ukoliko vam je potrebna pomoć da započnete dijetu, 3 hit koktela sa kefirom za mršavljenje biće vaš saveznik.
Preživjeli smo praznike, spremali i jeli ukusnu i kaloričnu hranu, uživali... E sada je vrijeme da povedemo računa o tome šta jedemo jer ljeto obično dođe brže nego što želimo. U pomoć priskaču dijete, ali i namirnice koje ubrzavaju metabolizam i koje voli naš sistem za varenje. A visko na listi je kefir.
Kefir je zaista jedinstveni napitak. To je fermentisano piće blago kiselog ukusa i tečne konzistencije, a priprema se fermentacijom mlijeka sa kefirnim zrncima. To je kombinacija bakterija mliječne kiseline, kvasca i polisaharida. Kefir sadrži širok spektar korisnih mikroorganizama, ali i kalcijum, vitamin B12 i magenezijum. Kada mu doidate još neke supstance koje mogu da ubrzaju metabolizam - mršavljenje počinje.
Napitke sa kefirom je najbolje piti za doručak, ali možete ih piti prije spavanja, ako nemate problema sa povišenim šećerom. I još nešto: kefir obavezno treba da bude na sobnoj temperaturi, a ne direktno iz frižidera.
Ovo su 3 recepta za najjednostavnije i najlakše koktele za mršavljenje!
1. Kefir sa cimetom, đumbirom i biberomIzvor: Shutterstock
Za ovaj koktel potrebno je:
- 1 čaša kefira
- 0,5 kašičice cimeta
- 0,5 kašičice đumbira
- prstohvat mljevene čili papričice
Sve sastojke dobro pomiješajte i pijte dva puta dnevno: prije doručka i uveče prije spavanja.
2. Kefir sa krastavcem i brokolijemIzvor: Shutterstock
Šejk je neobičan i više liči na supu, ali veoma ukusan. A za njega vam je potrebno:
- 1 čaša kefira
- 1 svjež krastavac
- 2-3 cveta brokolija
- 100 g graška
- nekoliko trakica đumbira ili 1 kašičicu mljevenog đumbira
Sve sastojke izblendirajte. Možete čak dodati i malo soli. Ukusno je i predstavlja sjajnu užinu.
3. Kefir sa jabukom i šargarepomIzvor: Shutterstock
Za ovaj koktel je potrebno:
- 1 čaša kefira
- 1 paprika bilo koje boje
- 1 velika jabuka (može i kaki jabuka)
- 50 g bundeve
- 1 srednja šargarepa
- 2 suve kajsije
Sve izbledajte i uzimajte za doručak, užinu ili prije spavanja. Možete napraviti bilo koji koktel sa kefirom - sa mandarinama, spanaćem, celerom - sa onim što imate u kući.Izvor: Shutterstock
BONUS VIDEO: