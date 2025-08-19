Da li je bolje piti grčki jogurt ili kefir? Jedan se lakše vari, od drugog se brže mršavi

Jedan bijeli napitak više vole crijeva, a drugi mišići - da li je bolje piti kefir ili grčki jogurt?

Posljednjih godina, grčki jogurt i kefir su dva veoma popularna napitka. A stručnjaci su analizirali koji je od dva fermentisana mliječna proizvoda korisniji za sistem za varenje. Grčki jogurt ili kefir?

I grčki jogurt i kefir su bogati probioticima neophodnim za pravilno funkcionisanje crevnog trakta, ali svaki ima prednosti i mane koje vrijedi razmotriti.

Grčki jogurt vs kefir

I grčki jogurt i kefir su izuzetno nutritivno vrijedne namirnice. Umjesto da birate između njih, najbolje je da ih kombinujete.

Pored toga, kada se konzumira sa raznim prebiotskim vlaknima iz povrća, voća i integralnih žitarica, efikasno podržavate crevni mikrobiom - koji je ključan za jak imunitet, dobru probavu i opšte blagostanje.

Kako da napravite grčki jogurt

Grčki jogurt se pravi cijeđenjem običnog jogurta, postupkom kojim se uklanja veliki dio surutke. Rezultat je proizvod kremastije, gušće teksture i većeg sadržaja proteina.

Uklanjanjem surutke, smanjuje se i prirodna količina mliječnog šećera (laktoze), što grčki jogurt čini lakšim za varenje za osobe sa umjerenom netolerancijom na laktozu.

Kefir

Šta je kefir i kako se pravi

Kefir je fermentisano piće blago kiselog ukusa i tečne konzistencije. Priprema se fermentacijom mlijeka sa kefirnim zrncima. To je kombinacija bakterija mlečne kiseline, kvasca i polisaharida.

Za razliku od jogurta, koji generalno sadrži 2-3 probiotska soja, kefir sadrži mnogo širi spektar korisnih mikroorganizama, što ga čini superiornijim sa probiotske tačke gledišta.

Nutritivne razlike

Grčki jogurt ima znatno veći sadržaj proteina od kefira.

proteina od kefira. Pola šolje grčkog jogurta sadrži oko 10 grama proteina. Ista količina kefira ima oko 4-5 grama. Proteini su neophodni za održavanje mišićne mase, sitosti i hormonske ravnoteže.

Kefir sadrži veći izbor probiotskih sojeva , korisnih za ravnotežu crevne flore i optimalno funkcionisanje imunosistema.

, korisnih za ravnotežu crevne flore i optimalno funkcionisanje imunosistema. Kefir obično sadrži više kalcijuma i vitamina D, posebno ako je obogaćen. Ta dva elementa su važna za jake kosti i pravilnu apsorpciju hranljivih materija.

Grčki jogurt

Koristi za organizam

Redovno konzumiranje oba proizvoda donosi višestruke koristi.

Jogurt je zbog visokog sadržaja proteina i niskog sadržaja šećera idealan za ljude koji žele da smršaju, izgrade mišićnu masu ili imaju obilan doručak.

idealan za ljude koji žele da smršaju, izgrade mišićnu masu ili imaju obilan doručak. Takođe može povoljno uticati na metabolizam i glikemijski balans .

i . Kefir je poznat po tome što podržava rad crijeva i stimuliše imunosistem.

Neke studije sugerišu da kefir može doprineti i zdravlju kože jer detoksikuje organizam.

Koji je bolji za vas

Odgovor zavisi od vaših ličnih ciljeva.

Ako vam je potrebno više proteina u ishrani, grčki jogurt je bolji izbor.

Ako želite da poboljšate svoje varenje i imunitet, kefir je idealna opcija.

Idealno bi bilo da se ova dva proizvoda kombinuju u uravnoteženoj ishrani. Na primjer, možete konzumirati grčki jogurt za doručak sa voćem i orasima, a kefir kao užinu ili poslije obilnog obroka kako biste podstakli varenje.