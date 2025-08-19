Da li je bolje piti grčki jogurt ili kefir? Jedan se lakše vari, od drugog se brže mršavi

Jedan bijeli napitak više vole crijeva, a drugi mišići - da li je bolje piti kefir ili grčki jogurt?
Posljednjih godina, grčki jogurt i kefir su dva veoma popularna napitka. A stručnjaci su analizirali koji je od dva fermentisana mliječna proizvoda korisniji za sistem za varenje. Grčki jogurt ili kefir?
I grčki jogurt i kefir su bogati probioticima neophodnim za pravilno funkcionisanje crevnog trakta, ali svaki ima prednosti i mane koje vrijedi razmotriti.
Grčki jogurt vs kefir
I grčki jogurt i kefir su izuzetno nutritivno vrijedne namirnice. Umjesto da birate između njih, najbolje je da ih kombinujete.
Pored toga, kada se konzumira sa raznim prebiotskim vlaknima iz povrća, voća i integralnih žitarica, efikasno podržavate crevni mikrobiom - koji je ključan za jak imunitet, dobru probavu i opšte blagostanje.
Kako da napravite grčki jogurt
Grčki jogurt se pravi cijeđenjem običnog jogurta, postupkom kojim se uklanja veliki dio surutke. Rezultat je proizvod kremastije, gušće teksture i većeg sadržaja proteina.
Uklanjanjem surutke, smanjuje se i prirodna količina mliječnog šećera (laktoze), što grčki jogurt čini lakšim za varenje za osobe sa umjerenom netolerancijom na laktozu.
Šta je kefir i kako se pravi
Kefir je fermentisano piće blago kiselog ukusa i tečne konzistencije. Priprema se fermentacijom mlijeka sa kefirnim zrncima. To je kombinacija bakterija mlečne kiseline, kvasca i polisaharida.
Za razliku od jogurta, koji generalno sadrži 2-3 probiotska soja, kefir sadrži mnogo širi spektar korisnih mikroorganizama, što ga čini superiornijim sa probiotske tačke gledišta.
Nutritivne razlike
- Grčki jogurt ima znatno veći sadržaj proteina od kefira.
- Pola šolje grčkog jogurta sadrži oko 10 grama proteina. Ista količina kefira ima oko 4-5 grama. Proteini su neophodni za održavanje mišićne mase, sitosti i hormonske ravnoteže.
- Kefir sadrži veći izbor probiotskih sojeva, korisnih za ravnotežu crevne flore i optimalno funkcionisanje imunosistema.
- Kefir obično sadrži više kalcijuma i vitamina D, posebno ako je obogaćen. Ta dva elementa su važna za jake kosti i pravilnu apsorpciju hranljivih materija.
Koristi za organizam
Redovno konzumiranje oba proizvoda donosi višestruke koristi.
- Jogurt je zbog visokog sadržaja proteina i niskog sadržaja šećera idealan za ljude koji žele da smršaju, izgrade mišićnu masu ili imaju obilan doručak.
- Takođe može povoljno uticati na metabolizam i glikemijski balans.
- Kefir je poznat po tome što podržava rad crijeva i stimuliše imunosistem.
- Neke studije sugerišu da kefir može doprineti i zdravlju kože jer detoksikuje organizam.
Koji je bolji za vas
Odgovor zavisi od vaših ličnih ciljeva.
- Ako vam je potrebno više proteina u ishrani, grčki jogurt je bolji izbor.
- Ako želite da poboljšate svoje varenje i imunitet, kefir je idealna opcija.
Idealno bi bilo da se ova dva proizvoda kombinuju u uravnoteženoj ishrani. Na primjer, možete konzumirati grčki jogurt za doručak sa voćem i orasima, a kefir kao užinu ili poslije obilnog obroka kako biste podstakli varenje.