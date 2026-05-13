Ušli ste u sobu i zaboravili zašto? Stručnjaci objašnjavaju zbog čega se to dešava i da li je znak demencije

Zašto zaboravimo po šta smo krenuli čim uđemo u drugu sobu? Naučnici objašnjavaju fenomen poznat kao efekat vrata i kako da ga spriječite.

Zaboravljanje pri ulasku u sobu je normalno.

Fenomen se zove efekat vrata.

Mozak mijenja fokus pri promjeni prostora.

Svi znamo onaj neprijatan osjećaj kada zaboravimo zašto smo ušli u neku prostoriju i po šta smo uopšte krenuli. Riječ je o svakodnevnom fenomenu koji je naučno objašnjen, i nema razloga za brigu, to je sasvim normalno.

Kristijan Džeret, kognitivni neuronaučnik i pisac, svojevremeno je za BBC-jev Science Focus objasnio da se ono što mnogi doživljavaju naziva "efekat vrata".

Šta je "efekat vrata"?

Ovaj izraz koristi se za osjećaj kada ljudi zaborave po šta su krenuli čim uđu u novu prostoriju.

"Ne brinite, daleko od toga da ste jedini koji ste imali ovo uznemirujuće iskustvo", rekao je Džeret.

Kako "efekat vrata" preuzima mozak

Ukratko, ovaj fenomen se dešava zato što naš mozak voli da dijeli aktivnosti i informacije na manje cjeline, u zavisnosti od okruženja.

Kada prelazimo iz sobe u sobu, za mozak su vrata simbolična granica između dva konteksta. Tada mozak resetuje ili ažurira trenutno razumijevanje novog prostora.

Džeret je naveo i da je tim sa Univerziteta Kvinslend dodatno istraživao ovaj fenomen.

"Otkrili su da prolazak kroz vrata koja povezuju identične prostorije uglavnom nije uticao na pamćenje - vjerovatno zato što nije bilo dovoljno promjene konteksta da bi se stvorila jasna granica događaja", objasnio je on.

"Tek kada su istraživači volonterima zadali dodatni sporedni zadatak, prolazi između identičnih soba počeli su da utiču na pamćenje."

To se poklapa sa svakodnevnim iskustvom jer upravo kada smo dekoncentrisani i pod stresom, najčešće uđemo u sobu i zaboravimo zašto smo došli.

Kada je efekat još jači

Studija pokazuje da je "efekat vrata" još izraženiji kada postoji velika promjena okruženja - na primjer kada iz dnevne sobe izađete u dvorište ili vrt.

Što je promjena prostora veća, veća je šansa da mozak "zatvori prethodno poglavlje" i izgubi prvobitnu namjeru, piše Net.hr

Kako da spriječite "efekat vrata"

Neuronaučnik navodi da postoji jednostavno rješenje:

ostanite fokusirani na cilj dok prolazite kroz vrata

u sebi ponavljajte po šta ste krenuli

zapišite obaveze ili stvari koje treba da uzmete

"Lično koristim aplikaciju Bilješke na telefonu kako bih pratio obaveze. Ali čak i uz sve zapisano, ponekad i dalje ne znam zašto sam ušao u kuhinju da potražim daljinski za TV", zaključio je Džeret.