Odričete se hljeba? Evo koliko brzo i koliko kilograma ćete izgubiti (Anketa)

Kada razmišljamo o mršavljenju, hljeb je na meti kritika. Izbacivanje hljeba iz ishrane omogućava brzo smanjenje unosa kalorija i ugljenih hidrata. A da li takva strategija zaista ima smisla?

Izbacivanje hljeba i drugog pekarskog peciva iz ishrane izgleda kao jednostavan način da se smanji unos kalorija. Broj kalorija u hljebu je vrlo raznolik. U zavisnosti od toga koje pekarske proizvode volimo, da li češće jedemo kifle ili hljeb, broj kalorija koje svakodnevno unosimo sa tim proizvodima je različit.

Ako se odričete hljeba zbog smanjenja unosa ugljenih hidrata u ishrani, sjetite se da ugljeni hidrati postoje i u drugim namirnicama - tjesteninama, pirinču, žitaricama ili mlijeku. Ako vam je hljeb glavni izvor ugljenih hidrata, izbacivanjem istog u potpunosti smanjujete unos ugljenih hidrata.

Važno Ljekari i nutricionisti ne preporučuju potpuno izbacivanje bilo koje grupe namirnica, uključujući ugljene hidrate. Zdrava, izbalansirana ishrana treba da sadrži i proteine i masti, kao i izvore kvalitetnih ugljenih hidrata.

Da li će izbacivanje hljeba pomoći u mršavljenju?

Mršavljenje zavisi od kalorijskog deficita, tj. unošenja manje kalorija nego što organizam troši. Kao rezultat, tijelo sagorijeva višak energije pohranjen u tkivima. Da biste izgubili oko 0,5-1 kg nedjeljno, morate da imate dnevni deficit od 300-600 kcal (neki izvori navode čak i do 1.000 kcal).

Ako svakodnevno jedete 6-10 parčića integralnog hljeba, izbacivanje istog iz ishrane izazvaće kalorijski deficit koji vam može omogućiti gubitak od oko 0,5-1 kg nedjeljno. Ipak, ako jedete manje pekarskih proizvoda, efekat neće biti tako primjetan.

Ako jedete samo jedno parče hljeba dnevno i ako ga izbacite bez ikakvih drugih promjena u ishrani, tj. ne zamjenjujući ga drugim proizvodom, takođe možete da izgubite oko 1 kg za šest nedjelja.

Međutim, ako uz svaki obrok jedete hljeb ili drugo kaloričnije pecivo, odricanje od njih može da vam uštedi i do 400-500 kcal dnevno.

Čime da zamijenite hljeb?

Izbacivanje pekarskih proizvoda može biti veliki izazov. Zato je dobro da uz obrok iz kojeg ste "izbacili" hljeb, dodate neki drugi proizvod, npr. niskokalorično povrće i voće.

Ujutru možete da pojedete nekoliko komada dinje, a za ručak umjesto sendviča da pripremite salatu od zelenog lisnatog povrća i nemasne ćuretine. Za večeru možete da dodate pola šolje kuvanog brokolija. Ove zamjene su zasitne i manje kalorične od hljeba.

Šta ako ne možete da se odreknete hljeba?

Nije svako u stanju da zamisli život bez hljeba. Srećom, ima mjesta za hljeb u zdravoj i izbalansiranoj ishrani. Birajte integralne proizvode, izbjegavajte bijeli hleb i slatke grickalice.

Takođe, nemojte da pretjerujete. Integralni hljeb jeste zdraviji, ali kao i svaki drugi proizvod, računa se u dnevni kalorijski unos, pa se s njim ne smije pretjerivati.

