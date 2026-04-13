Tajna Adelinih izgubljenih kilograma: Kako je čuvena dijeta promijenila život svjetske zvijezde

SIRT dijeta, zahvaljujući kojoj je Adel postigla nevjerovatnu transformaciju, zasniva se na djelovanju sirtuina, specifičnih enzimskih proteina.

Već nekoliko godina tzv. "Adelina dijeta" dobija ogromno interesovanje, ne samo među njenim fanovima. Nije ni čudo, pjevačica je zahvaljujući njoj doživjela spektakularnu transformaciju. Dijeta ne samo da pomaže da se izgube suvišni kilogrami, već je i izvor polifenolnih hranljivih materija. Djeluje kao eliksir mladosti.

SIRT dijeta važi za "ubicu" masnih naslaga i odličan način da se poboljša izgled. Zahvaljujući djelovanju polifenola sadržanih u namirnicama koje se konzumiraju, dolazi do aktivacije sirtuina. Ova vrsta proteina usporava procese starenja organizma i pomaže značajno smanjenje masnog tkiva.

Šta je tačno SIRT dijeta?

Cijela ideja efikasnosti ove dijete zasniva se na djelovanju sirtuina, specifičnih enzimskih proteina. Oni su odgovorni za regulaciju metabolizma, sagorijevanje masti i otpornost na stres. Do njihove aktivacije dolazi uslijed dejstva velike količine polifenola koji se nalaze u preporučenim namirnicama u ovoj dijeti.

Sirtuini imaju i druge blagotvorne efekte na organizam. Ova vrsta enzimskih proteina utiče na brojne ćelijske procese u tijelu. Dovedeni su u vezu, između ostalog, sa usporavanjem procesa starenja, smanjenjem upalnih stanja i zaštitom ćelija od oštećenja i odumiranja. Da bi došlo do njihove aktivacije, može da se deluje i na drugi način, npr. snižavanjem nivoa šećera u krvi.

SIRT dijeta se naziva i dijetom mladosti, jer sirtuini mogu da uspore skraćivanje tjelomjera i na taj način smanje oštećenja DNK, kao i da pozitivno utiču na tzv. insulinski put. Prema naučnicima, to je dobar korak i ka poboljšanju zdravlja. Djelovanje ovih proteina može da smanji rizik od neurodegenerativnih bolesti, npr. Alchajmerove i Parkinsonove bolesti.

Šta možete da jedete na SIRT dijeti?

Osnova SIRT dijete su povrće i voće, ali u njoj ne manjka ni nekoliko proizvoda koji je jasno izdvajaju u odnosu na druge dijete za mršavljenje. Tokom dijete možete da jedete crnu čokoladu i pijete crno vino. Važan proizvod je i zeleni čaj, prava riznica polifenola.

Iako je dijeta stekla najveću popularnost zahvaljujući efikasnom uticaju na tjelesnu masu, njeni tvorci su je zasnivali na navikama stanovnika tzv. plavih zona, odnosno regiona u svijetu u kojima živi najviše stogodišnjaka.

U proizvode bogate polifenolima, koji se preporučuju u SIRT dijeti, spadaju:

zeleni čaj,

artičoke,

špargle,

heljdina kaša,

stabljika celera,

rukola,

soja,

jagode,

urme,

crveni luk,

cikorija,

kakao,

crna čokolada,

kafa,

maslinovo ulje,

kelj,

peršun,

kurkuma,

orasi,

čili papričice.

SIRT dijeta - korak po korak

I faza, dani 1-3

Dijeta je podeljena na dve faze. Prva faza traje 7 dana, a druga faza 14 dana. Prvi dio prve faze traje od prvog do trećeg dana. Tokom ta tri dana ukupan energetski unos je 1.000 kcal dnevno, a obroci se sastoje od tri domaća zelena soka i jednog obroka bogatog sirt namirnicama. Zeleni sok se sastoji od kelja, rukole, peršuna, celera, zelenih jabuka, svježeg đumbira, limuna i mača praha.

I faza, dani 4-7

Od četvrtog do sedmog dana unos kalorija povećava se na 1.500 kcal dnevno. Potrebno je popiti dva zelena soka i pojesti dva obroka bogata sirt namirnicama.

II faza

Tokom druge faze, dnevni jelovnik obuhvata jedan zeleni sok, tri obroka i opciono užine, kao što su urme ili orasi. U ovoj fazi nema kalorijskih ograničenja, s posebnim naglaskom na održavanje postignutog gubitka kilograma. Druga faza traje 14 dana.

Poslije završetka dijete

Nakon završetka obe faze preporučuje se dalje unos sirt namirnica u jelovnik i konzumiranje pripremljenog zelenog soka.

Faze mogu da se ponavljaju sve dok se ne postignu željeni rezultati, ali ne češće od jednom u tri mjeseca.

SIRT dijeta - kontraindikacije

I SIRT dijeta ima svoje protivnike i ne mora uvijek da bude dobro rješenje. Najveće kontroverze izaziva ekstreman kalorijski deficit tokom prva tri dana dijete. To može da dovede do slabosti, umora, pa čak i nesvjestice.

Nije pogodna za trudnice i dojilje, kao ni za osobe sa hroničnim oboljenjima. Da bi se sačuvala maksimalna bezbjednost i zaista pozitivno uticalo na organizam, najbolje je da se prije početka bilo koje dijete posavjetujete sa svojim ljekarom ili nutricionistom.

