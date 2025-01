Uz ovu dijetu je Adel smršala 45 kilograma: Jedna od najvećih svjetskih tranformacija

Pjevačica Adel smršala je čak 45 kilograma, a evo kako je uspjela da napravi jednu od najvećih svjetskih transformacija.

Izvor: Profimedia

Pjevačica Adel prepoznatljiva je po moćnom glasu, ali o njenoj fizičkoj transformaciji svijet je pričao dugo. Nekada je borila sa viškom kilograma, a onda je donijela odluku koja joj je promijenila život.

Svoju transformaciju započela je 2012. godine kada je rodila sina. Nekoliko godina kasnije mogla je da se pohvali sa impresivnim gubitkom čak 45 kilograma. Njen blizak prijatelj otkrio je da joj ovaj uspjeh nije promijenio samo izgled, već i način razmišljanja.

"Gubitak kilograma zaista je promijenio njen život, ali to je mnogo više od samih kilograma", rekao je on, a prenosi The Mirror.

Nakon rođenja sina, Adel je odlučila da poboljša svoje zdravlje i počela je da mijenja svoje prehrambene navike. Prvo što je uradila, izbacila je 10 šoljica zaslađenog čaja koje je svakodnevno pila. Zatim se odrekla alkohola, cigareta, kofeina i hrane sa intenzivnim ukusima, poput začinjene, citrusne i kisele hrane. Ovo je prvenstveno odlučila kako bi zaštitila svoj glas.



Kada se pripremala za turneju 2016. godine, Adel se fokusirala na povećanje izdržljivosti, što je rezultiralo dodatnim gubitkom kilograma. Do 2017. godine izgubila je 45 kilograma, a veliki dio toga pripisuje popularnoj Sirtfood dijeti, prema izvorima iz Surrey Live i Lancs Live.

Izvor: Profimedia

Šta je Sirtfood dijeta?

Temelji se na unosu biljnih namirnica poput kelja, heljde, zelenog čaja i kurkume - poznatih kao aktivatori proteina sirtuina. Smatra se da te namirnice pomažu u regulisanju načina na koji tijelo prerađuje masnoće i šećer i na taj način upravlja apetitom. Ova dijeta uključuje i namirnice poput kakao praha, crnog vina i sira.

Uz promjenu ishrane, Adel je promijenila i svoj fitnes režim. Angažovala je pilates instruktorku Kamilu Gudis, poznatu po radu sa poznatim damama. Poznata instruktorka rekla je za Adel da nikada nije bila velika ljubiteljka vježbanja u početku, ali je promijenila način života.

"Vjerujem da je 90 odsto njenog uspjeha rezultat ishrane", rekla je instruktorka za The Sun.

Uprkos predanosti zdravlju, Adel otvoreno priznaje da nije luda za treninzima.

"Uglavnom se žalim. Nisam tip koji se raduje odlascima u teretanu. Ne uživam u tome. Volim da radim sa tegovima, ali mrzim da gledam u ogledalo. Lako mi pucaju kapilari na licu pa sam jako oprezna kada dižem tegove. A ako nisam na turneji, opet ćete me pronaći u kineskom restoranu", otkrila je pjevačica 2016. godine za Rolling Stone.

Izvor: Youtube / Adel

(Story/Lepa&Srećna)