Nova dijeta bolja i od mediteranske: Obara šećer i usporava starenje mozga

Nova mediteranska dijeta sa zelenim čajem daje fantastične rezultate!

Izvor: Shutterstock

Mediteranska dijeta, koju ljekari i naučnici često preporučuju, poznata je po tome što je bogata voćem, povrćem i integralnim žitaricama. Brojne studije su pokazale da ova ishrana može doprinese da očuvamo i bistar mozak u starosti.

Sada, naučnici tvrde da bi blago modifikovana verzija mediteranske ishrane - obogaćena zelenim čajem, orasima i zelenim smutijem - mogla da još efikasnije uspori starenje mozga i smanji rizik od demencije.

Istraživači iz Izraela, koji su okupili više od 250 gojaznih osoba da prate ovu dijetu, otkrili su da ona efikasno obara visok šećer u krvi i u regulaciji metabolizma.

Izvor: Shutterstock

Istraživači su odlučili i da skeniranju mozak ispitanika i ustanovili da nova, zelena mediteranska dijeta ima "neuroprotektivne" koristi. Zaključak je da bi ovaj način ishrane mogao da uspori degeneraciju neurološkog sistema.

On podrazumijeva unos voća, povrća, integralnih žitarica, maslinovog ulja, masne ribe, orašastih plodova, sjemenki i mahunarki. Smanjuje se unos mliječnih proizvoda, crvenog mesa i alkohola. Uz to, sad je dodato tri do četiri šolje zelenog čaja dnevno, obavezna je svakodnevna konzumacija 28 grama oraha, a ispitanici su pili i zelene smutije sa ekstraktom biljke globoza.

Izvor: Shutterstock

Ispitanici su pratili ovu "zelenu" mediteransku dijetu tokom 18 mjeseci, ženama je unos kalorija ograničen na 1.200 do 1.400 kalorija dnevno, dok je muškarcima dozvoljeno između 1.500 i 1.800 kalorija dnevno.

Tokom istraživanja, svi učesnici dobili su besplatnu članarinu u teretani i učestvovali u edukativnim sesijama koje su ih podsticale na fizičku aktivnost umjerenog intenziteta.

Učesnicima su, takođe, mjereni tjelesna težina, krvni pritisak i nivo lipida u krvi.

Izvor: Instagram / 2.blonde.babies

Rezultati su pokazali da su osobe koje su pratile "zelenu" mediteransku dijetu imale najveće poboljšanje u nivou šećera u krvi (58,33 procenata). Ova brojka je iznosila 31,62 procenata kod onih na standardnoj mediteranskoj dijeti i 28,57 procenata u kontrolnoj grupi, što ukazuje na manji rizik od razvoja metaboličkih stanja kao što je dijabetes tipa 2 kod "zelene" grupe.

Istraživači su, u radu objavljenom u Američkom časopisu za klinički nutricionizam, naveli da su osobe na zelenoj dijeti ostvarile "najvažnija poboljšanja u metrikama starenja mozga".

(MONDO/Lepa i srećna)