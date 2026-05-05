Provjereni recept za starinsku mađaricu: Što je duže ostavite da stoji to je bolja

Uživajte u starinskoj mađarici, kolaču koji se pamti. Saznajte kako da ga pripremite i uživate u njegovom ukusu danima.
Starinska mađarica je kolač koji se pamti, tanke, mekane korice spojene bogatim čokoladnim filom daju savršen balans ukusa i teksture.
Iako djeluju složeno, uz dobar raspored i nekoliko trikova ovaj tradicionalni desert lako uspijeva i početnicima u kuhinji. Idealan je za svečane prilike, ali i kada želite da napravite kolač koji traje nekoliko dana i svakim danom je sve ukusniji.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 20–24 parčeta
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 90 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za tijesto:
- 600 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 250 g putera ili margarina
- 2 jaja
- 200 g šećera
- 6 kašika kisele pavlake
Za fil:
- 200 g šećera
- 1 l mlijeka
- 200 g brašna
- 100 g čokolade
Dodatno:
- 200 g putera
Za glazuru:
- 150 g čokolade za kuvanje
- 120 g putera
Priprema:
1. korak: Miješenje tijesta
U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i šećer. Dodajte omekšali puter, zatim jaja i kiselu pavlaku, pa zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga kratko u frižideru da se stegne i lakše razvija. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
2. korak: Pečenje
Tijesto podelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte u tanku koru veličine tepsije i pecite na 180 stepeni na poleđini tepsije obloženoj papirom za pečenje, oko 7-10 minuta po kori. Kore treba da ostanu svijetle.
3. korak: Kuvanje fila
Za fil zagrijte mlijeko i dodajte izlomljenu čokoladu da se otopi. U posebnoj posudi razmutite brašno i šećer sa malo hladnog mlijeka, pa tu smjesu sipajte u toplo mlijeko. Kuvajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne.
4. korak: Dodavanje putera
U vruć fil dodajte puter isječen na listiće i miješajte dok se potpuno ne otopi i smjesa postane glatka.
Nakon slaganja, stavite nešto lagano preko kolača (npr. dasku) kako bi se slojevi lijepo spojili.
5. korak: Ređanje
Naizmjenično ređajte kore i još uvijek mlak fil dok ne utrošite sve sastojke. Lagano pritisnite kolač da se slojevi sjedine.
6. korak: Hlađenje
Ostavite kolač na hladnom mjestu da se dobro stegne i omekša.
7. korak: Prelivanje glazurom
Na kraju pripremite glazuru tako što ćete na pari otopiti čokoladu i puter, pa ravnomjerno preliti preko kolača. Ostavite da se glazura stegne prije sječenja.
