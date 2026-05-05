Uživajte u starinskoj mađarici, kolaču koji se pamti. Saznajte kako da ga pripremite i uživate u njegovom ukusu danima.

Izvor: Shutterstock

Starinska mađarica je kolač koji se pamti, tanke, mekane korice spojene bogatim čokoladnim filom daju savršen balans ukusa i teksture.

Iako djeluju složeno, uz dobar raspored i nekoliko trikova ovaj tradicionalni desert lako uspijeva i početnicima u kuhinji. Idealan je za svečane prilike, ali i kada želite da napravite kolač koji traje nekoliko dana i svakim danom je sve ukusniji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 20–24 parčeta

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 90 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za tijesto:

600 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

250 g putera ili margarina

2 jaja

200 g šećera

6 kašika kisele pavlake

Za fil:

200 g šećera

1 l mlijeka

200 g brašna

100 g čokolade

Dodatno:

200 g putera

Za glazuru:

150 g čokolade za kuvanje

120 g putera

1. korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i šećer. Dodajte omekšali puter, zatim jaja i kiselu pavlaku, pa zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga kratko u frižideru da se stegne i lakše razvija. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

Vidi opis Provjereni recept za starinsku mađaricu: Što je duže ostavite da stoji to je bolja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

2. korak: Pečenje

Tijesto podelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte u tanku koru veličine tepsije i pecite na 180 stepeni na poleđini tepsije obloženoj papirom za pečenje, oko 7-10 minuta po kori. Kore treba da ostanu svijetle.

3. korak: Kuvanje fila

Za fil zagrijte mlijeko i dodajte izlomljenu čokoladu da se otopi. U posebnoj posudi razmutite brašno i šećer sa malo hladnog mlijeka, pa tu smjesu sipajte u toplo mlijeko. Kuvajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne.

4. korak: Dodavanje putera

U vruć fil dodajte puter isječen na listiće i miješajte dok se potpuno ne otopi i smjesa postane glatka.

Blagi pritisak je važan Nakon slaganja, stavite nešto lagano preko kolača (npr. dasku) kako bi se slojevi lijepo spojili.

5. korak: Ređanje

Naizmjenično ređajte kore i još uvijek mlak fil dok ne utrošite sve sastojke. Lagano pritisnite kolač da se slojevi sjedine.

6. korak: Hlađenje

Ostavite kolač na hladnom mjestu da se dobro stegne i omekša.

7. korak: Prelivanje glazurom

Na kraju pripremite glazuru tako što ćete na pari otopiti čokoladu i puter, pa ravnomjerno preliti preko kolača. Ostavite da se glazura stegne prije sječenja.

(Stvar ukusa/Mondo)