logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Provjereni recept za starinsku mađaricu: Što je duže ostavite da stoji to je bolja

Provjereni recept za starinsku mađaricu: Što je duže ostavite da stoji to je bolja

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Uživajte u starinskoj mađarici, kolaču koji se pamti. Saznajte kako da ga pripremite i uživate u njegovom ukusu danima.

Recept za Mađaricu Izvor: Shutterstock

Starinska mađarica je kolač koji se pamti, tanke, mekane korice spojene bogatim čokoladnim filom daju savršen balans ukusa i teksture.

Iako djeluju složeno, uz dobar raspored i nekoliko trikova ovaj tradicionalni desert lako uspijeva i početnicima u kuhinji. Idealan je za svečane prilike, ali i kada želite da napravite kolač koji traje nekoliko dana i svakim danom je sve ukusniji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 20–24 parčeta

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 90 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 600 g brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 250 g putera ili margarina
  • 2 jaja
  • 200 g šećera
  • 6 kašika kisele pavlake

  • Za fil:

  • 200 g šećera
  • 1 l mlijeka
  • 200 g brašna
  • 100 g čokolade

  • Dodatno:

  • 200 g putera

  • Za glazuru:

  • 150 g čokolade za kuvanje
  • 120 g putera

Priprema:

1. korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i šećer. Dodajte omekšali puter, zatim jaja i kiselu pavlaku, pa zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga kratko u frižideru da se stegne i lakše razvija. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Pečenje

Tijesto podelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte u tanku koru veličine tepsije i pecite na 180 stepeni na poleđini tepsije obloženoj papirom za pečenje, oko 7-10 minuta po kori. Kore treba da ostanu svijetle.

3. korak: Kuvanje fila

Za fil zagrijte mlijeko i dodajte izlomljenu čokoladu da se otopi. U posebnoj posudi razmutite brašno i šećer sa malo hladnog mlijeka, pa tu smjesu sipajte u toplo mlijeko. Kuvajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne.

4. korak: Dodavanje putera

U vruć fil dodajte puter isječen na listiće i miješajte dok se potpuno ne otopi i smjesa postane glatka.

Blagi pritisak je važan

Nakon slaganja, stavite nešto lagano preko kolača (npr. dasku) kako bi se slojevi lijepo spojili.

5. korak: Ređanje

Naizmjenično ređajte kore i još uvijek mlak fil dok ne utrošite sve sastojke. Lagano pritisnite kolač da se slojevi sjedine.

6. korak: Hlađenje

Ostavite kolač na hladnom mjestu da se dobro stegne i omekša.

7. korak: Prelivanje glazurom

Na kraju pripremite glazuru tako što ćete na pari otopiti čokoladu i puter, pa ravnomjerno preliti preko kolača. Ostavite da se glazura stegne prije sječenja. 

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja kolač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA