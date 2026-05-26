Jedna kašičica dnevno čini čuda: Ulje oraha čuva srce, mozak i pomaže pri mršavljenju

Među biljnim uljima, ulje oraha posebno se ističe svojim izuzetnim uticajem na zdravlje.

Izvor: Akif CUBUK/Shutterstock

Bogato esencijalnim masnim kiselinama, antioksidansima i drugim nutritivnim sastojcima, ulje oraha može biti vaš saveznik u borbi za bolje zdravlje i vitkiju liniju. Pogledajte kako na jednostavan način možete da ga uvrstite u svoju ishranu i svakog dana crpite njegove benefite.

Orahovo ulje dobija se hladnim cijeđenjem, što znači da nije pogodno za prženje niti za zagrijavanje na visoke temperature. Termička obrada ne samo da uništava njegova blagotvorna svojstva, već ga može učiniti i štetnim po zdravlje.

Ulje oraha ima intenzivan orašast ukus i boju. Prava je riznica nezasićenih masnih kiselina (uključujući alfa-linolensku kiselinu, linolnu kiselinu i oleinsku kiselinu). Takođe je izvor polifenola, vitamina B grupe, vitamina A i vitamina E.

Sadrži i elagičnu kiselinu i polisaharide. Ulje od oraha je veoma kalorično - u 100 g ima čak oko 896 kcal. Zato se preporučuje umjerenost. Jedna kašičica dnevno, dodata npr. u salatu ili smuti, u potpunosti je dovoljna.

Svojstva ulja oraha

Ulje oraha, hladno cijeđeno, može biti dragocjena podrška za funkcionisanje našeg organizma. Koja su njegova svojstva?

1. Orahovo ulje za zdravlje srca

Ulje od jezgra oraha je pravi dragulj za zdravlje srca. Njegova redovna konzumacija može da doprinese smanjenju nivoa lošeg LDL holesterola i povećanju dobrog HDL holesterola, što je ključno u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja.

2. Orahovo ulje i zdravlje mozga

Ulje oraha podržava kognitivne funkcije i može da štiti od neurodegenerativnih bolesti. To duguje prisustvu omega-3 masnih kiselina, koje su neophodne za pravilno funkcionisanje mozga. Dodatno, antioksidansi prisutni u ovom ulju mogu da štite moždane ćelije od oštećenja, čime se smanjuje rizik od razvoja Alchajmerove bolesti i demencije.

3. Orahovo ulje i dijabetes

Polifenoli sadržani u ulju mogu da povećaju osjetljivost na insulin, što je veoma poželjno kod osoba koje se bore sa dijabetesom. Redovno konzumiranje ovog ulja može da doprinese stabilizaciji nivoa glukoze u krvi, što je ključno za svakodnevnu kontrolu šećerne bolesti.

Izvor: ElenVik/Shutterstock

U studiji objavljenoj u International Journal of Endocrinology and Metabolism naučnici su primijetili da konzumacija ulja oraha (15 g dnevno tokom tri mjeseca) poboljšava nivo glukoze u krvi.

4. Orahovo ulje i upala u tijelu

Ulje oraha je izvor antioksidanasa, zbog čega je njegova konzumacija jedan od najboljih prirodnih načina za smanjenje zapaljenskih procesa u organizmu. Hronična upala povezana je s nizom zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca, zapaljenje zglobova i dijabetes.

5. Orahovo ulje i mršavljenje

Uprkos visokoj kaloričnosti, ulje od jezgra oraha može da pomogne u procesu mršavljenja. Zdrave masti koje sadrži daju osjećaj sitosti, što pomaže u smanjenju ukupnog unosa kalorija. To je odlična vijest za sve koji žele da izgube suvišne kilograme.

6. Orahovo ulje usporava starenje

Antioksidansi, tako dragocjeni u ulju oraha, mogu da doprinesu usporavanju procesa starenja. Štite kožu od djelovanja slobodnih radikala, pomažu da se održi zdrav izgled kože i odloži pojava bora i drugih znakova starenja.

Redovna primjena ulja oraha lokalno ili kao dio raznovrsne ishrane može da donese benefite i za zdravlje i za ljepotu.

7. Orahovo ulje za njegu kože i kose

Ulje oraha nije samo podrška organizmu iznutra. Njegova upotreba u njezi kože i kose može dati spektakularne rezultate. Hidrira i hrani kožu, a takođe doprinosi rastu i jačanju kose.

Kako da koristite ulje oraha?

Dodajte ga u salate, prelive, peciva ili smutije kako biste obogatili svakodnevne obroke njegovim zdravstvenim svojstvima. Ipak, važno je da ga konzumirate umjereno, kako bi se izbjegle moguće nuspojave poput dijareje ili povećanja tjelesne mase.

Da li ulje oraha ima nuspojave?

Da, ali se one obično javljaju samo kod pretjeranog unosa. Mogu da dovedu do problema sa varenjem, gojenja ili alergijskih reakcija. Osobe koje uzimaju lijekove za razređivanje krvi trebalo bi da se posavjetuju sa ljekarom prije uvođenja ovog ulja u ishranu.

Zapamtite, ključ za iskorišćavanje dobrobiti ulja oraha je umjerenost. Uvedite ga u svoju ishranu i uživajte u boljem zdravlju i ljepšem izgledu.

(Mondo.rs)