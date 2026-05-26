Obukla "tatino" odijelo i napravila lom na crvenom tepihu: Modna kombinacija lijepe glumice bolja od glamuroznih haljina

Tatino odijelo je bila prava modna pobjeda glumice Renate Reinsve na Kanskom festivalu

Norveška glumica Renate Reinsve je na crvenom tepihu pokazala da odijelo može biti jednako glamurozno kao i haljina.

Najviše pažnje izazvala je kada se pojavila u „tatinom“ odijelu – istom onom koje je nekoliko dana ranije nosio njen partner Stelan Skarsgard, koji u filmu "Sentimentalne vrijednosti" glumi njenog oca. Kroj je klasičan, muževan, ali na njoj je delovalo kao modna provokacija i poruka da odijelo može biti jednako glamurozan kao i najskuplja haljina.

Sama glumica je na Instagramu uz fotografiju napisala „Still smells like daddy“.

Odijela su ove sezone vodeći trend – od smokinga do oversajz krojeva, sve češće ih biraju glumice i pjevačice koje žele da istaknu snagu i eleganciju u jednom. Odijelo je postalo simbol moći, ali i sofisticiranosti, a Renate ga je nosila sa lakoćom koja je osvojila publiku i modne kritičare.

Naravno, nije se zadržala samo na odijelu. Na završnoj ceremoniji zasijala je u kreaciji modne kuće Luj Viton – crnom ogrtaču bez rukava sa srebrnim šljokičastim pantalonama, dok je za premijeru filma „Fjord“ odabrala bijelu asimetričnu haljinu koja je naglasila njenu eleganciju. Ali upravo „tatino“ odijelo ostaje izdanje o kojem se najviše priča, a ostale pogledajte u galeriji slika.