Najljepša žena svijeta u narodnoj nošnji u Kanu: Tiha patnja Breda Pita zasjenila sve holivudske zvijezde

Lepa Indijka Ajšavarija Raj nosila je tradicionalni banarasi sari - ručni rad, zlatni vez i talase najfinijeg brokata na Kanskom festivalu.

Nije se samo američka "fabrika snova" ovog maja preselila na Azurnu obalu. Poslije Holivuda, u Kan je stigao i - Bolivud. Među brojnim zvijezdama indijske filmske industrije prepoznali smo i lice koje je 1994. proglašeno najljepšim na planeti.

Bivša mis svijeta, Ajšvarija Raj (51), sinoć je prisutne očarala raskošnim sarijem i ogrlicom od najfinijih rubina.

U Kanu je debitovala 2002, osam godina nakon što je osvojila titulu mis svijeta. Za mnoge Indijce, koji su njen debi na prestižnom festivali pratili iz svojih domova na drugom kraju svijeta, bio je to istorijski trenutak. Nisu krili ponos. Za akreditovane medije, ljepotica koja je crvenim tepihom prošetala u kreaciji sa etno motivima bila je veliko otkriće. Ajšvarija Raj nikog nije ostavila ravnodušnim.

Nešto slično desilo se i ove godine na Kroazeti. Slavna indijska glumica i manekenka jeste 23 godine starija, ali i dalje je spremna na modne eksperimente koji izazivaju različite reakcije. Elegantan sari u boji slonovače, sa zlatnim vezom po rubovima, nosi potpis brenda "Manish Malhotra". U pitanju je banarasi model, tradicionalni sari iz grada Varanasija, poznat po zlatnom i srebrnom brokatu, finoj svili i raskošnom vezu.

I nakit je bio impresivan. Ajšvarija Raj odabrala je ogrlicu sastavljenu od više nizova najfinijih rubina iz Mozambika i 18-karatnog zlata. Kosu je ukrasila na tradicionalan način – na početku razdeljka imala je sindor, crveni prah koji mnoge Indijke stavljaju nakon udaje (na čelo ili u kosu), a simbolizuje brak, prosperitet i sreću.

Kada se u ovakvom izdanju sinoć pojavila na premijeri filma "The History of Sound", svi su se okretali za njom. Skoro kao sad već davne 1994. godine, kada je bila mis svijeta. A kako bi tek reagovao Bred Pit da je bio tu... Naime, holivudski srcelomac svojevremeno je izjavio da žali što nikada nije dobio priliku da sarađuje sa indijskom glumicom, a to je moglo da se desi u spektaklu "Troja".

Njoj je prvoj bila ponuđena uloga Briseide, međutim, Ajšvarija se nije slagala sa pojedinim scenama, pa je odbila. Umjesto nje, Ahilovu ljubavnicu igrala je Rouz Bern.

