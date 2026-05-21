Kevin Spejsi u Kanu nakon što se festival prošle godine ogradio od njega: Sve oči uprte u ljepoticu pored njega

Na prošlogodišnjem Kanskom festivalu dobio je nagradu za životno djelo od nezavisne organizacije, ali su se organizatori festivala ogradili od nagrade i njegovog govora.

Izvor: SYSPEO / Sipa Press / Profimedia

Glumac Kevin Spejsi pojavio se na premijeri filma "De Golova bitka: Gvozdeno doba" na Kanskom festivalu. Njegov dolazak na crveni tepih tumači se iz ugla prošlogodišnjeg skandala u Kanu, ali i optužbi koje su ga pratile.

Zvezda filma "Američka lepota" i dramske serije "Kuća od karata" Kevin Spejsi doživio je da njegova nekada sjajna karijera bude uništena višestrukim optužbama za se*sualne prestupe, koje su se prvi put pojavile 2017. godine kao dio pokreta #MeToo.

Spejsi, koji je tvrdio da je nevin, oslobođen je devet optužbi na sudu u Britaniji 2023. godine, a sud u Njujorku je 2022. godine odbacio tužbu za se*sualno nedolično ponašanje protiv glumca iz serije "Uobičajeni osumnjičeni".

U martu ove godine, postigao je vansudski dogovor sa trojicom muškaraca koji su protiv njega pokrenuli građansku tužbu u Velikoj Britaniji.

Izvor: Dave Bedrosian / imago stock&people / Profimedia

Šezdesetšestogodišnjak, koji je prošle godine u Kanu dobio nagradu za životno djelo od dobrotvorne organizacije, prisustvovao je premijeri francuskog blokbastera o političkom lideru Šarlu de Golu sa manekenkom Vijom Leman.

Kanski festival je prošle godine predstavio politiku netolerancije prema se*sualnom nedoličnom ponašanju, pod pritiskom zakonodavaca i aktivista pokreta #MeToo.

"Niti smo mu dali nagradu, niti imamo veze sa onim što je rekao"

Kevinu Spejsiju určena je prošle godine nagrada za životno djelo, u okviru 78. Kanskog festivala. Priznanje mu je dodijelila organizacija Better World Fund, a on je na bini održao govor od kojeg su se organizatori čuvene manifestacije odmah ogradili.

"Želim da se zahvalim Manuelu, osnivaču Better World Funda. Kakvo sjajno ime. Organizacija čiji je cilj da čini dobro u svijetu zove se Bolji svijet. Ali, oni ne čine dobro samo imenom. Večeras pokazuju da su čak spremni da rizikuju kako bi napravili nešto bolje. Budući da je večerašnja prilika za mene vrlo lična, želim da čestitam Manuelu na odluci da me pozove ovdje kako bih primio ovu nagradu", rekao je glumac, pa istakao:

"Ko bi ikada pomislio da bi odavanje počasti nekome ko je bio oslobođen u svakoj sudnici u koju je kročio, moglo da se smatra hrabrom idejom?".

Spejsi je govorio o "kulturi otkazivanja" i takozvanim "crnim listama", pa je poredio sebe sa scenaristom Daltonom Trambom, koji je bio na takvom spisku, nakon što se otkrilo da ima veze sa komunizmom, ali ga je podržao glumac Kirk Daglas.

"I evo nas. Razmišljao sam o još nekom ko je pokušavao da učini ovaj svijet boljim, a to je bio čovjek kog ste večeras ranije vidjeli na ekranu, Kirk Daglas, veliki američki filmski glumac. To je bilo davno, pa moramo da se prisjetimo sa koliko se otpora suočio nakon što je donio hrabru odluku da stane u odbranu kolege, dvostrukog oskarovca Daltona Tramba, koji je bio na crnoj listi.

Od 1947. do 1960. bio je na crnoj listi. Znamo šta to znači, zar ne? To znači da 13 godina nije mogao da pronađe posao kao scenarista u Holivudu. Ali, čak i nakon što su ga upozorili da će ga, ako pokuša da angažuje Tramba kao zvaničnog scenaristu filma "Spartak" iz 1960, prozvati ljubiteljem komunista i da će mu karijera biti uništena, on je to ipak uradio", napomenuo je Spejsi koji se 2025. vratio na Kanski festival posle devet godina pauze.

"I dalje stojim"

Glumac je tokom govora 2025. želio da naglasi kako su lažne optužbe, kako ih on naziva, razorile brojne karijere.

"Naravno, ljudi znaju za Tramba i 'holivudsku desetoricu', ali mislim da vrlo malo vas zna ili je ikada čulo za još 475 drugih profesionalaca iz industrije čiji su životi bili uništeni lažnim optužbama. I oni, takođe, nisu mogli da nađu posao tokom tog dugog i mračnog razdoblja".

Na kraju je citirao Eltona Džona: "I dalje stojim".

Ubrzo nakon ovog govora organizatori Kanskog festivala rekli su za The Telegraph: "Festival u Kanu nije bio uključen, niti obaviješten o pozivu gospodina Spejsija, kao ni o dodjeli nagrade tokom ovog privatnog događaja".

Kevin Spejsi je u novembru prošle godine izjavio za britanski list The Telegraph da više nema stalni dom i da je potrošio svoje bogatstvo.

Izvor: Žena.Blic/ MONDO