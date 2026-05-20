Šeron Stoun održala lekciju publici u Kanu: Spustite telefone i zagrlite se (Video)

Holivudska zvijezda Šeron Stoun je ove godine zaudužena za prave modne spektakle, ali i nesvakidašnje govore kojim ostavlja još snažniji utisak.

Izvor: Tiktok printscreen / varietymagazine

Holivudska legenda i seks simbol iz filma "Niske strasti", Šeron Stoun (68) pojavila se na premijeri filma "Diamond", koji je režirao i producirao slavni Endi Garsija, koji ne krije ponos zbog velikog uspjeha. Slavna glumica podržala je svog kolegu i prijatelja, koji tumači glavnu ulogu u pomenutom ostvarenju.

Na crvenom tepihu u Kanu oduzela je svima dah u crnoj dramatičnoj haljini, sa ogromnom mašnom na dekolteu i ukrašenu raskošnim ogrtačem u istoj boji. Zalizana kosa istakla je ljepotu njenog lica, dok je glamurozan nakit sasvim u duhu Kanskog festivala, jer se odavno izdvojio kao jedan od zaštitnih znakova manifestacije.

I dok je Stoun blistala na premijeri, još se nije smirila pompa zbog govora koji je juče održala na gala večeri u Kanu, rekavši publici da ljudi treba bolje da se povežu jedni sa drugima, ali na veoma neobičan način:

"Hvala vam mnogo što ste došli na ovaj divan događaj koji smo pokrenuli prije tri godine. Nikada nije bilo važnije da ovo uradimo, da zaštitimo žene i djecu na globalnom nivou", rekla je nervozno Šeron. U jednom trenutku je izgubila živce i pozvala publiku da se sjeti osnovne ljudske ljubaznosti.

"Želim da im kažete, i želim da to mislite ozbiljno, da vam je žao zbog stvari koje su ih povrijedile", rekla je Šeron, ohrabrujući ljude da se okrenu osobi koja sjedi pored njih. Napomenula je da su ljudi uplašeni, neljubazni, ljuti, zli kada su sami.

Uslijedio je trenutak koji je postao viralan na društvenim mrežama. "Spusti taj je*eni telefon. Ozbiljna sam. Spustite te proklete telefone na sto! Spusti ih. Spusti to. Spusti to. Spusti to", rekla je, a zatim se obratila pojedincima u publici. "Okrenite se osobi pored sebe. Okrenite se ka onom čovjeku tamo i zagrlite ga. Zagrlite tog čovjeka".

Pogledajte slike fatalne glumice:

Vidi opis Šeron Stoun održala lekciju publici u Kanu: Spustite telefone i zagrlite se (Video) Specijalista film, Šeron Stoun, Erik Roberts Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ The Hollywood Reporter Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/CBS Sunday Morning Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube / Bib48_MovieClips Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Lorimar Film Entertainment / Sil / AFP / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Twitter/screenshot/chrissgardner Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 11 11 / 11

Bonus video: