Ruskinja napravila čudo od samo 36 kvadrata: Dizajnerka u mali stan spakovala sve, a kuhinja i kupatilo su savršenstvo

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Pogledajte kako je jedna ruskinja sredila stan od samo 36 kvadrata. U njemu ima sve što vam treba, a kuhinja i kupatilo oduševljavaju.

Kako urediti stan od 36 kvadrata: Ideje ruske dizajnerke enterijera Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV
  • Ukoliko vam treba inspiracija za uređenje malog stana, onda će vas detalji iz ovog potpuno oduševiti.
  • Pogledajte kako je Ruskinja Galija sredila dom za nju i sina, svaki detalj je poseban.

Kako bi se uredio mali stan potrebna  su dobra organizacija i pametna rješenja kako bi se svaki djelić prostora dobro iskoristio. Baš to je savršeno izvedeno u jednom stanu ruskinje Glije koja je i dizajner enterijera.

Stan ima 36 kvadrata, Galija tu živi sa sinom, i kako ističe, u ovaj stan je stalo baš sve što im treba za udoban život. U stanu su dječija soba, kutak za rad koji je u okviru hodnika, dnevna soba, kuhinja i trpezarija u jednom i kupatilo.

Najviše pažnje privlači kuhinja u kojoj su kvarcne radne ploče, za koje Ruskinja ističe da su izuzetno praktične za čišćenje. Preko ormarića su zalijepljene folije, a posebnu pažnju privlače ručke koje imaju retro francusku estetiku. Cijela kuhinja je u u divnoj kombinaciji teget i bijele. Zanimljivo je što se otvorene police nalaze u čošku kuhinje i otkrivaju lijepe detalje.

U galeriji ispod pogledajte slike ovog prelijepog stana

Na zidovima su tapete, kako je objasnila, to je bilo jeftinije, a efektno. Plafoni su spušteni prilikom renoviranja, a u dnevnoj sobi se nalazi kauč koji je udoban i za savanje kada se rasklopi. Dječija soba je prava za dječaka, dok je prelijepi mal balkon Galija pretvrila u svoj mini atelje pošto voli da crta.

Kupatilo je posebno lijepo, sa pločicama koje imaju efekat mermera, a na zidu iznad kade, na pločicama je odrađena štampa sa unikantim prikazom drveća. Elementi u kupatli su teget, poput onih u kuhinji, a posebna zvijezda je kada sa nogarima.

Uređenje stana od 36 kvadrata
Izvor: youtube

