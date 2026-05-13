Mali stan od 32 kvadrata krije neviđen luksuz: Sve je moderno, a iza krivog zida je nešto posebno

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Da kvadratura nije presudna za luksuz, najbolje pokazuje ovaj stan od svega 32 kvadrata koji je pametnim dizajnom pretvoren u pravo moderno utočište.

Mali stan od 32 kvadrata Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
  • Mali stan od 32 kvadrata izgleda kao mini luksuzni apartman.
  • Kuhinja je puna iznenađenja sa modernim elementima. 
  • U kupatilu je nova kada sa grejanjem, kao i elektronski toalet.

Mali stan od 32 kvadrata pokazuje kako pažljivo osmišljeni detalji mogu da pretvore skroman prostor u funkcionalan i prijatan dom.

Već na ulazu primjećuje se posebnost – spoljašnjost je ukrašena biljkama koje proviruju kroz ogradu, a vrata imaju automatski sistem zaključavanja. Tu je i praktičan kutak za bicikle, kao i ormarić za cipele.

Kuhinja se vidi odmah sa ulaza i potpuno je nova. Opremljena je modernom štednom pločom ispod koje je i roštilj za pripremu mesa i ribe, dok je iznad sudopere slavina sa tuš nastavkom. Brojni ormarići, police i skrivena ostava nude obilje prostora za odlaganje, dok pametno raspoređeni prozori čine da prostor bude svijetao i prozračan.

Kupatilo je jednako moderno, sa novim sanitarijama, uključujući i toalet sa bide sjedištem koje se grije. Kada, takođe, ima automatsko grijanje.

Spavaća soba je mala, taman za jedan krevet i mali plakar. Zidovi imaju blagu krivinu, što prostoru daje jedinstven karakter, a u toj krivini su sakriveni i plakari.

Uprkos maloj kvadraturi, raspored namještaja može da se osmisli tako da sve stane – frižider i mikrotalasna u kuhinji, TV i niski sto u dnevnom kutku, sofa i krevet u spavaćem dijelu, dok je za mašinu za pranje veša predviđeno mjesto u kupatilu. Pogledajte detalje u galeriji slika.

