Imate mali stan? Stručnjaci savjetuju kako da ga učinite većim za jedno popodne

Vaš dom ne mora da se mijenja građevinskim radovima, dovoljno je da raščiste prostor i pustite ga da zablista.

Ako vam se čini da je stan postao skučen, nije jedino rješenje u velikim građevinskim zahvatima, već se mnogo može postići pažljivim oslobađanjem prostora.

Stručnjaci za organizaciju i dizajn enterijera naglašavaju da osjećaj prostranosti zavisi od toga kako rasporedite stvari i koliko radikalno uklonite one koje vam zapravo nisu potrebne. Evo kako da, korak po korak, učinite da vaš dom djeluje veće, svjetlije i mirnije.

Prvi korak je da sagledate prostor očima nekoga ko u njega ulazi prvi put. Fotografije kuhinje ili dnevne sobe često otkrivaju gomile papira, pakete koje odlažete da raspakujete ili sitnice koje su se nagomilale. Vizuelni nered najbrže zaguši prostor i učini da izgleda manji. Kada se ukloni, prostor odmah djeluje čistije i opuštenije.

Ako problem nije u sitnicama, možda je u namještaju. Previše komada u jednoj prostoriji stvara osjećaj gužve. Stručnjaci savjetuju da u svakoj sobi uklonite bar jedan nepotreban komad. Bolje je imati manje, ali veće komade, naročito one sa nogicama, jer se tada vidi prostor ispod i cijela soba djeluje otvorenije.

Ne zaboravite ni hodnike. Ako u prolazima stoje klupe, stolovi ili ukrasi koji ometa kretanje, uklonite ih. Cilj je da se stvore jasni prolazi – kada se krećete bez prepreka, cijeli dom djeluje prostranije.

Pametno je da napravite „zonu za odlaganje“ kod ulaza. Umjesto da ključeve, naočare i poštu ostavljate na kuhinjskom pultu, postavite tacnu ili malu posudu odmah kod vrata. Tako sitnice neće zatrpavati centralne površine, a dom će izgledati urednije.

Ogledalo u predsoblju

Otvorene police mogu izgledati lijepo, ali brzo postaju prenatrpane. Zato je bolje odlučiti se za zatvorene ormariće, fioke ili dekorativne korpe. Kada su stvari sklonjene, prostor vizuelno djeluje mirnije, a korpe i kutije mogu dodati teksturu i toplinu.

Na kuhinjskim pultovima i stočićima za kafu se veoma brzo nakupi nered. Stručnjaci preporučuju da na svakoj površini stoji najviše nekoliko pažljivo odabranih stvari – na primjer, jedan aparat, mala dekoracija i poslužavnik. Isto važi i za stočiće: knjige i jedan dekorativni predmet su dovoljni da izgledaju uredno, a da ne guše prostor.

