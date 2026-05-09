Mali stan od 32 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Kuhinja kompletno opremljena, samo jedno nedostaje

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Ako tražite ideje za uređenje malog stana, ovaj projekat od 32 kvadrata će vas oduševiti.

Mali stan od 32 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom
  • Mali stan od 32 kvadrata organizovan je tako da bude iskorišćen svaki dio prostora.
  • Ulazi se pravo u kuhinju uređenu u minimalističkom stilu, a u produžetku je mali, ali udoban dnevni boravak.

U malom stanu od 32 kvadrata nije lako odvojiti posebnu prostoriju za spavanje, zato je neophodno napraviti neke druge ustupke pri uređenju.

Ovde je "žrtvovano" predsoblje pa se ulazi pravo u kuhinju koja je uređena u minimalističkom stilu i plijeni svojom jednostavnošću. Frontovi u sivim i crnim tonovima daju ozbiljnost i modernu notu, dok raspored elemenata omogućava praktično korišćenje svih elemenata i kućnih aparata.

U nastavku se nalazi dnevni boravak, odvojen užom staklenom pregradom, više radi vizuelnog efekta nego da zaista odvoji prostor. Tu je smešten mini dvosjed za odmor i sto za objedovanje za četiri osobe.

Kombinacija stakla i neutralnih boja čini da prostor djeluje prozračno i lagano, a istovremeno dovoljno udobno za druženje i svakodnevni život.

Spavaća soba je odvojena i pruža dovoljno mjesta za bračni krevet i plakar. Veliko ogledalo na kliznim vratima garderobera vizuelno proširuje prostor, pa soba djeluje prostranije nego što jeste.

Neutralne nijanse zidova, svijetli prekrivači i mebl štof na dvosjedu utiču na ukupan osjećaj svjetlosti i otvorenosti prostora i čine da izgleda veći nego što zaista jeste. Jedino ostaje žaljenje što nije bilo mjesta za predsoblje, kao ni za terasu koja bi stan učinila još udobnijim. Pogledajte ga u galeriji slika.

