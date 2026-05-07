Mermer u kuhinji odlazi u zaborav: Najmoderniji materijal za radnu ploču izgleda sjajno, a lako se održava

Kuhinja budućnosti biće veća i modernija, a kvarc će biti materijal koji diktira izgled i funkcionalnost. Evo zašto svi izbjegavaju mermerne radne ploče...

Kažu da je kuhinja srce svakog doma, a najnoviji izvještaj američke Nacionalne asocijacije za kuhinje i kupatila (NKBA) pokazuje da će u narednim godinama upravo ona biti najvažniji dio enterijera. Evo šta nas očekuje:

1. Miks dizajn i dalje vlada

Spoj modernog minimalizma i toplih tradicionalnih elemenata ostaje najtraženiji. Čak 72% stručnjaka smatra da će ovaj stil dominirati, dok rustikalni i mediteranski polako gube trku. To znači da ćemo sve češće viđati kuhinje koje kombinuju čiste linije sa klasičnim detaljima – praktične, ali i prijatne za oko.

2. Neutralne boje najbolje za kuhinju

Braon, siva, crna i bijela ostaju osnovna paleta, ali zelena i plava polako osvajaju prostor. Dizajneri predviđaju da će se te boje uvoditi kroz detalje – kuhinjska ostrva, zidne obloge, tapete ili dekorativne elemente. Dakle, kuhinja će i dalje biti smirena, ali sa dozom karaktera.

3. Hrastovina i orah – materijali budućnosti

Bijela hrastovina ostaje favorit za kuhinjske elemente, dok se tamniji tonovi poput oraha vraćaju na velika vrata. Uz to, sve je popularniji evropski stil ravnih frontova, bez ukrasa, što kuhinjama daje luksuzan i minimalistički izgled.

4. Kvarc – kralj radnih ploča

Najveći trend dolazi upravo ovdje: kvarc je neprikosnoveni broj jedan. Čak 78% stručnjaka ga vidi kao dominantan materijal za radne ploče. Razlog? Izgleda kao prirodni kamen, ali je daleko lakši za održavanje – otporan je na mrlje, ne upija tečnost i ne zahtijeva posebnu njegu.

Kvarcit, prirodna verzija, dolazi odmah iza kvarca, ali je skuplji i zahtjevniji.

Granit polako gubi popularnost, jer je teži za održavanje.

Mermer, iako luksuzan, sve manje se koristi zbog osjetljivosti.

Trendovi pokazuju da će se tražiti svjetlije ploče u mat ili honovanoj obradi, često u kontrastu sa tamnijim elementima. Vodopad ivice (ploča koja se spušta niz bok ostrva) postaju sve češće, a sjajni finiši izlaze iz mode – mat je novi standard.

Kvarc se sve više koristi i za sudopere, slavine i rasvjetu, jer daje ujednačen, elegantan izgled. Ukratko: kuhinje budućnosti biće definisane kvarcom.

5. Zidne obloge – pločice ili kvarc?

Keramičke i porcelanske pločice ostaju najčešći izbor, ali sve više ljudi bira kvarc ili kvarcit kao nastavak radne ploče. To stvara besprijekorno, luksuzno rješenje koje izgleda kao da je kuhinja „isklesana iz jednog komada“.

