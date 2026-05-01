Zašto kuhinjski ormarići ne idu skroz do plafona

Zašto viseći dijelovi u kuhinji ne idu do plafona - prazan prostor između ne ostavlja se slučajno!

U većini domova kuhinjski ormarići, odnosno viseći dijelovi su odvojeni od plafona. Stručnjak otkriva da prostor između ima određenu svrhu.

Ponekad je nemoguće da idu do plafona zbog određenih instalacija, a prazan prostor predstavlja problem kada je riječ o higijeni.

Čak i ako svoj domodržavate urednim, vrh kuhinjskih ormarića vjerovatno nije često na listi prioriteta za čišćenje. Teško je dostupan, nezgodan za održavanje i često ostaje zanemaren, a mnogi pritom nisu sigurni kako uopšte da iskoriste taj naizgled neiskorišćen prostor. Ima li ta praznina svoju svrhu ili bi je trebalo zatvoriti elegantnim ormarićima koji maksimalno iskorišćavaju prostor bez narušavanja estetike? Stručnjak Carmineu Arganou, vlasnik kompanije koja se bavi dizajnom, za portal Hunker dao je detaljan uvid u prednosti i nedostatke kuhinjskih ormarića koji nisu smješteni tik do plafona:

"Za neke, ormarići koji se protežu do plafona djeluju previše impozantno ili formalno. Drugi preferiraju vizuelni da "prostor diše" koji praznina pruža, naročito u manjim kuhinjama", objašnjava Argano. Takođe ističe da odluka često zavisi i od ograničenja u proizvodnji: mnogi proizvođači ne nude zidne ormariće visine 107 cm. Osim toga, konstrukcija doma može igrati ključnu ulogu. "Uokvireni dijelovi iznad ormarića, skrivaju instalacije poput vodovoda ili elektrike", dodaje. „"Njihovo uklanjanje može biti skupo i tehnički zahtjevno, pa se ormarići često završavaju ispod njih."

Prednosti ukidanja prostora između ormarića i plafona su prije svega estetske. "Sa dizajnerske tačke gledišta, ovakav pristup stvara čist i ujednačen izgled. Ormarići djeluju promišljeno i luksuzno", kaže Argano. Uz to se dobija dodatni vertikalni prostor za odlaganje, idealan za predmete koji se ne koriste svakodnevno, poput prazničnog posuđa, velikih šerpi ili zaliha iz ostave. Još jedna prednost je higijena: zatvaranjem prostora sprečava se nakupljanje prašine i masnoće. "Taj prostor je pravi magnet za prljavštinu, a većina ljudi ga s vremenom jednostavno zanemari", ističe.

Ipak, odluka nije uvijek jednostavna. Među glavnim manama Argano navodi pristupačnost i cijenu. "Gornje police često su teško dostupne bez merdevina ili dodatne pomoći, pa taj prostor može ostati neiskorišćen". Takođe, ormarići pune visine uglavnom su skuplji zbog veće količine materijala i složenije izrade.

U galeriji ispod pogledajte kako je penzioner od 77 godina napravio malu kuću na selu!

Dodatni izazov predstavljaju neravni plafoni. "Plafoni rijetko kada budu savršeno ravni, pa su često potrebne dodatne lajsne ili prilagođavanja kako bi se postigla vizuelna ravnoteža", objašnjava. To, naravno, povećava troškove i zahtijeva više rada na licu mjesta. Jedna od ključnih prednosti ostavljanja razmaka iznad ormarića jeste niža cijena. Standardne dimenzije ormarića pristupačnije su i omogućavaju veći izbor stilova.

"Taj prostor može imati i dekorativnu funkciju. Klijenti ga često koriste za ukrasne korpe, detalje, biljke ili dodatnu rasvjetu", kaže Argano. "Vizuelno, to može otvoriti prostor i učiniti ga prozračnijim, naročito u manjim kuhinjama ili onima sa nižim plafonima."

Osim toga, praktičnost je često na strani ovog rješenja. "Sve što se nalazi unutar ormarića lako je dostupno, bez potrebe za dodatnim pomagalima, a održavanje je jednostavnije", dodaje. Iako se prašina na vrhu ormarića možda ne vidi odmah, postoji niz jednostavnih načina da se ukloni bez velikog napora.

Koliko košta zatvaranje prostora i da li se isplati?

Ako ste razmotrili sve prednosti i mane i odlučili se za ormariće do plafona, sljedeće pitanje je cijena. Ona zavisi od više faktora: izvođača radova, veličine kuhinje, lokacije, kao i izabranih materijala i stila.

U galeriji ispod pogledajte kako je uređena mala kuća od 62 kvadrata!

"Po pravilu prelazite sa standardnih na poluprilagođene ili potpuno prilagođene ormariće", objašnjava Argano. "To znači veće panele vrata, više završne obrade i preciznije zahtjeve ugradnje." Dodaje i da su viša vrata sklonija savijanju i oštećenjima, što je dodatni faktor koji treba uzeti u obzir. Ugradnja je takođe zahtjevnija i skuplja zbog dodatnog rada.

Ako vam prednosti ormarića pune visine ipak nadmašuju troškove, Argano naglašava još jedan ključni aspekt prije donošenja konačne odluke: kvalitet izrade.

"Uvijek savjetujem kupcima da temeljno istraže proizvođača ormarića. Vidio sam primjere gdje se loše izrađena vrata s vremenom deformišu, čime se u potpunosti narušava estetski utisak", upozorava. "Visokokvalitetni materijali, unutrašnja ojačanja i kvalitetni okovi, poput čvrstih šarki, apsolutno su neophodni kada je riječ o većim dimenzijama."

Na kraju, odluka o ormarićima koji dosežu do plafona nije samo estetska. Riječ je o pažljivoj ravnoteži između funkcionalnosti, budžeta i dugoročne održivosti. Upravo u toj ravnoteži krije se ključ kuhinje koja će jednako dobro izgledati i funkcionisati godinama.

(Jutarnji.hr/Lepa i srećna)