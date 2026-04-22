5 najvećih grešaka u uređenju kuhinje: Dizajneri otkrili šta treba riješiti renoviranjem

Najčešće greške zbog kojih nismo zadovoljni kuhinjom i savjeti za rješenje glavnih problema.
- Najveće greške u uređenju kuhinje nisu u izboru materijala ili boja, već u loše rešenim funkcionalnim pitanjima.
- Loš raspored, nedostatak skladišta, pogrešno osvjetljenje i odsustvo ličnog pečata pretvaraju kuhinju u prostor koji ne služi svojoj svrsi.
- Najbolja kuhinja je ona koja kombinuje praktičnost i estetiku, uz detalje koji je čine jedinstvenom.
Kuhinja je srce svakog doma, ali upravo zato što se koristi svakodnevno, ona mora da bude funkcionalna, praktična i prijatna za boravak. Ipak, mnogi prave iste greške u njenom uređenju – fokusiraju se na estetiku, a zanemaruju praktičnost. Svjetski dizajneri enterijera upozoravaju da upravo te greške mogu da pretvore kuhinju u prostor koji vas frustrira, umjesto da inspiriše.
1. Loš raspored radnih zona
Jedna od najčešćih grešaka je narušavanje takozvanog „radnog trougla“ – odnosa između sudopere, šporeta i frižidera. Ako su ovi elementi previše udaljeni ili blokirani, kuhinja postaje neefikasna. Dizajneri naglašavaju da funkcija mora biti ispred estetike, jer se loš raspored brzo pokaže u svakodnevnom korišćenju.
2. Nedostatak prostora za kretanje
Često se zaboravlja da kuhinja mora da omogući slobodno kretanje. Kada nema dovoljno prostora između elemenata, kuhinja postaje tesna i nepraktična, naročito ako u njoj boravi više ljudi. Preporuka stručnjaka je da se ostavi minimum 90 centimetara slobodnog prostora za prolaz.
3. Premalo mjesta za odlaganje
Mnogi potcene količinu prostora potrebnog za odlaganje. Rezultat su prenatrpane radne ploče i nered koji narušava izgled cijele kuhinje. Dizajneri savjetuju da se planira više zatvorenih ormarića, fioka i pametnih rješenja poput polica koje se izvlače, jer upravo skladište čini razliku između uredne i haotične kuhinje.
4. Pogrešno osvjetljenje
Oslanjanje samo na centralnu rasvjetu je još jedna česta greška. Kuhinja zahtijeva kombinaciju ambijentalnog i radnog osvjetljenja, posebno iznad radnih površina. Nedostatak svjetla otežava kuvanje i stvara sjenke, pa dizajneri preporučuju da se planira slojevito osvjetljenje koje obezbjeđuje i funkcionalnost i atmosferu.
5. Sterilna estetika bez ličnog pečata
Kuhinje koje izgledaju savršeno na fotografijama često djeluju hladno u stvarnom životu. Ako nema ličnih detalja – boja, dekoracija ili sitnica koje odražavaju karakter vlasnika – prostor može da izgleda sterilno. Dizajneri podsjećaju da kuhinja treba da bude i funkcionalna i topla, jer je upravo ona mjesto okupljanja porodice.
5 najvećih grešaka u uređenju kuhinje: Dizajneri otkrili šta treba riješiti renoviranjem