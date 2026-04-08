Majstori upozoravaju na navike koje uništavaju cijevi: Greške u kuhinji koje svi pravimo i skupo nas koštaju

Vodoinstalateri upozoravaju na najčešće greške u kuhinji koje dovode do zapušenja i curenja. Provjerite da li ih i vi pravite.

Izvor: Shutterstock

Svakodnevne navike u kuhinji mogu ozbiljno oštetiti cijevi.

Najveći problem su masnoća, talog kafe i nepravilno čišćenje.

Male promjene mogu spriječiti skupe popravke.

Većina problema u kuhinji ne djeluje ozbiljno u trenutku kada se dogodi. Ipak, nisu u pitanju velike havarije, već male, svakodnevne navike koje se stalno ponavljaju, a koje vremenom mogu ozbiljno da oštete cijevi.

Stručnjaci upozoravaju da upravo te naizgled bezazlene radnje dovode do zapušenja, curenja i skupih popravki. Od toga šta sipate u sudoperu, do načina na koji je čistite – sve ima uticaj na stanje instalacija.

1. Sipanje masnoće u odvod – najčešća i najskuplja greška

Jedna od najčešćih, ali i najštetnijih navika jeste sipanje masnoće i ulja u odvod. Iako djeluje bezazleno dok je tečnost još topla, problem nastaje čim se ohladi.

Masnoća se tada lijepi za unutrašnjost cijevi i vremenom se stvrdnjava, čime se njihov prečnik postepeno smanjuje. Čak i ako je razblažite toplom vodom, ona će se kasnije ponovo ohladiti i zalijepiti dublje u instalaciji.

Zato je najbolje da ostatke hrane i masnoće bacite u smeće, a ne u sudoperu.

Ulje i sudopera

Izvor: Coryn/Shutterstock

2. Pretrpan prostor ispod sudopere može sakriti problem

Mnogi ne razmišljaju o prostoru ispod sudopere, ali upravo tu često nastaju problemi koji dugo ostanu neprimjećeni.

Ako je taj dio zatrpan sredstvima za čišćenje i drugim stvarima, lako može da se desi da curenje ostane skriveno nedjeljama ili mjesecima. I mala kap po kap može napraviti ozbiljnu štetu – od uništenja elementa do oštećenja poda.

Zato je važno da prostor ispod sudopere bude pregledan i lako dostupan, kako biste na vrijeme primijetili eventualne kvarove.

Ormarić ispod sudopere

Izvor: Shutterstock

3. Talog kafe

Čak i stvari koje se smatraju bezbjednim, poput kore citrusa ili leda, mogu napraviti problem ako se ubace u većoj količini. S druge strane, neke namirnice poput taloga kafe posebno su problematične jer se ne razgrađuju, već se skupljaju i stvaraju gust talog nalik betonu.

Talog od kafe

Izvor: Nor Gal/Shutterstock

4. Soda bikarbona i sirće nisu rješenje za zapušenja

Popularan trik sa sodom bikarbonom i sirćetom često djeluje kao brzo rješenje, ali u praksi nije dovoljno efikasan.

Iako ova kombinacija može pomoći da sudopera izgleda čistije, ona je previše blaga da razbije ozbiljnije naslage u cijevima. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se za zapušenja koriste mehanička sredstva, poput gumene pumpe ili sajle, a u težim slučajevima i pomoć majstora.

Soda bikarbona

Izvor: Printscreen/ YouTube DIY Heaven

5. Previše vrela voda može napraviti više štete nego koristi

Topla voda jeste korisna za ispiranje masnoće, ali postoji granica. Korišćenje ključale vode može oštetiti gumene dijelove i spojeve u instalacijama, što kasnije dovodi do curenja.

Idealno je koristiti toplu, ali ne ključalu vodu, jer ona pomaže da se masnoća ne zadržava u cijevima, a pritom ne oštećuje sistem.

Vrela voda od paste

Izvor: Shutterstock

6. Premalo deterdženta ostavlja masnoću u cijevima

Mnogi pokušavaju da štede deterdžent ili ga koriste minimalno, ali to može imati suprotan efekat.

Ako ga nema dovoljno, masnoća sa posuđa neće se u potpunosti razgraditi, već će se zadržavati na zidovima cijevi i vremenom praviti naslage. Upravo zato je važno koristiti dovoljno deterdženta, kako bi se masnoća pravilno isprala.

Problemi sa cijevima ne nastaju preko noći, već su posljedica svakodnevnih navika. Male promjene u ponašanju u kuhinji mogu napraviti veliku razliku i pomoći vam da izbjegnete skupe intervencije. Dovoljno je da obratite pažnju na ono što svakodnevno radite – jer upravo tu najčešće nastaje problem.