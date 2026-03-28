Čitaoci reporteri

Pločice u kuhinji odlaze u prošlost: Za ovo moderno rješenje ne treba vam majstor

Pločice u kuhinji odlaze u prošlost: Za ovo moderno rješenje ne treba vam majstor

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
Pločice u kuhinji više nisu prvi izbor. Zidni paneli su moderna, praktična i povoljnija alternativa koja se lako postavlja i jednostavno održava.

Pločice u kuhinji zamjenjuju paneli Izvor: PhotoMavenStock/Shutterstock

  • Pločice zamjenjuju zidni paneli koji se lako postavljaju i održavaju.
  • Montaža je brza i može se uraditi bez majstora.
  • Paneli štede vrijeme, novac i olakšavaju čišćenje kuhinje.

Standardi u uređenju doma se mijenjaju brže nego ikada, a ono što je nekada bilo obavezno – danas postaje opcija. Pločice u kuhinji, koje su decenijama bile prvi izbor za zid iznad radne površine, sve češće ustupaju mjesto modernijim i praktičnijim rješenjima.

Razlog je jednostavan: ljudi danas žele brže renoviranje, lakše održavanje i fleksibilnost, bez komplikovanih radova i dugog čekanja.

Zašto pločice više nisu prvi izbor

Iako su dugotrajne, pločice zahtevaju ljepilo, fugovanje, vrijeme za sušenje i majstora, a kasnije i detaljno čišćenje fuga koje lako skupljaju masnoću i prljavštinu.

Zbog toga se sve više ljudi okreće alternativama koje nude jednostavniju montažu i lakše održavanje, ali i moderan izgled koji se lako uklapa u različite stilove kuhinje.

Ako ste ipak ljubitelj pločica, pogledajte koje su moderne:

Rješenje koje sve više osvaja – zidni paneli

Jedna od najpopularnijih zamjena za pločice su zidni (plastični ili PVC) paneli. Njihova najveća prednost je što se postavljaju brzo i jednostavno, bez komplikovanih radova.

Paneli se mogu isjeći običnim nožem i zalijepiti pomoću ljepila, pa cijeli posao možete završiti i sami – bez majstora i dodatnih troškova.

Osim toga, dostupni su u velikom broju dezena - od imitacije drveta i mermera do modernih, minimalističkih varijanti, a u galeriji pogledajte kako izgledaju:

Prednosti koje prave razliku

Ono što ovaj trend čini posebno privlačnim jeste kombinacija praktičnosti i estetike:

  • Brza i laka montaža bez prljavih radova
  • Niža cijena u odnosu na pločice
  • Jednostavno čišćenje bez fuga
  • Veliki izbor dezena i stilova

Na šta treba obratiti pažnju

Iako su praktični, paneli zahtijevaju malo pažnje prilikom ugradnje i korišćenja. Važno je da se materijal ne savija tokom sječenja, jer može doći do oštećenja. Takođe, lijepljenje treba uraditi precizno iz prvog pokušaja.

Kada je održavanje u pitanju, treba izbjegavati grube sunđere i jaka sredstva, jer mogu ostaviti ogrebotine na površini.

Zidni plastični paneli u kuhinji
Izvor: Ivan Gran/Shutterstock

Dodatni savjeti za savršenu kuhinju

Ako razmišljate o ovoj promjeni, evo nekoliko trikova koji će dodatno poboljšati rezultat:

  • Postavite panele prije montaže kuhinjskih elemenata za čistiji izgled
  • Birajte mat površine – manje se vide tragovi prstiju i masnoće
  • Kombinujte panele sa diskretnim LED osvjetljenjem za moderan efekat
  • Ako kuvate često, razmislite o panelima sa dodatnom zaštitom od toplote

Trend koji ostaje

Savremena kuhinja danas podrazumijeva praktičnost, brzinu i estetiku u jednom. Upravo zato paneli sve češće zamjenjuju pločice - ne samo kao trend, već kao dugoročno i funkcionalno rješenje.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

