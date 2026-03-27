logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako promijeniti boju pločica, bez rušenja i majstora? Ofarbajte ih, a evo kako se to pravilno radi

Izvor Lepa i srećna
0

Kako pravilno ofarbati pločice i sprečiti ljuštenje boje? Saznajte ključne korake pripreme, izbor boje i savjete za dugotrajan rezultat.

Kako promijeniti boju pločica, bez rušenja i majstora

Bojenje pločica jedan je od najbržih i najpovoljnijih načina da osvežite kupatilo ili kuhinju bez kompletnog renoviranja. Međutim, ako boja počne da se guli ili ljušti već nakon kratkog vremena, problem je gotovo uvijek u lošoj pripremi podloge ili pogrešnom izboru boje.

Najčešća greška – loše čišćenje površine

Najčešća greška je nedovoljno čišćenje. Masnoća, ostaci hrane, kamenac, buđ i prljavština sprečavaju prianjanje boje i značajno skraćuju njen vijek trajanja.

Pločice je potrebno temeljno oprati i odmastiti, a posebnu pažnju treba posvetiti fugama, jer se upravo tu često zadržava buđ. Ako su fuge dotrajale ili jako zaprljane, razmislite o ponovnom fugovanju prije farbanja.

Takođe, sve pukotine i oštećenja na pločicama treba sanirati prije početka radova.

Žena bira pločice
Izvor: Shutterstock

Obavezan korak: Brušenje

Drugi čest razlog ljuštenja boje je preskakanje brušenja i prajmera. Glazirana površina pločica prirodno odbija vodu i prljavštinu, ali i boju.

Laganim brušenjem – na primer brusnim papirom granulacije oko 100 – uklanja se sjaj i stvara hrapava podloga na koju će se boja bolje primiti. Nakon brušenja pločice treba obrisati vlažnom krpom kako bi se uklonila prašina.

Ključni korak: Prajmer

Ključan korak je nanošenje vezivnog prajmera. Za razliku od klasičnih prajmera, ovaj sadrži smole koje djeluju kao "most" između pločice i boje.

Prajmer se nanosi na čistu i suvu podlogu, po mogućstvu u dva sloja, pri čemu prvi mora biti potpuno suv prije nanošenja drugog. Tokom rada preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne maske.

Farbanje pločica
Izvor: Kristof Bellens/Shutterstock

Važan je izbor boje

Jednako je važno izabrati odgovarajuću boju. Klasične zidne, naročito vodene boje, nisu dobar izbor jer se brzo oštećuju u vlažnim prostorima.

Za pločice su pogodnije:

  • epoksidne boje – visoka otpornost na vlagu i habanje
  • emajl boje – dugotrajne, ali sa jačim mirisom
  • specijalne vodootporne boje za pločice

Akrilne i kredaste boje su pogodnije za dekorativne površine sa manjim opterećenjem.

Sušenje i završni koraci

Nakon farbanja važno je ne žuriti. Boji je potrebno najmanje 24 sata da se osuši, a kontakt sa vodom može usporiti proces očvršćavanja.

Takođe, fugovanje odmah nakon farbanja može oštetiti svjež sloj boje, piše Jutarnji.

Jeste li vidjeli pločice iz devedesetih koje su ponovo u trendu? Zavirite u galeriju:

Kada farbanje nije dugoročno rješenje

Ipak, treba imati na umu da farbanje nije uvijek trajno rješenje. Podne pločice u frekventnim prostorima, koje su izložene obući, kućnim ljubimcima i udarcima, teško će dugo zadržati uredan izgled.

Tagovi

uređenje doma pločice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA