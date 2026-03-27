Kako promijeniti boju pločica, bez rušenja i majstora? Ofarbajte ih, a evo kako se to pravilno radi

Kako pravilno ofarbati pločice i sprečiti ljuštenje boje? Saznajte ključne korake pripreme, izbor boje i savjete za dugotrajan rezultat.

Bojenje pločica jedan je od najbržih i najpovoljnijih načina da osvežite kupatilo ili kuhinju bez kompletnog renoviranja. Međutim, ako boja počne da se guli ili ljušti već nakon kratkog vremena, problem je gotovo uvijek u lošoj pripremi podloge ili pogrešnom izboru boje. Najčešća greška – loše čišćenje površine Najčešća greška je nedovoljno čišćenje. Masnoća, ostaci hrane, kamenac, buđ i prljavština sprečavaju prianjanje boje i značajno skraćuju njen vijek trajanja. Pločice je potrebno temeljno oprati i odmastiti, a posebnu pažnju treba posvetiti fugama, jer se upravo tu često zadržava buđ. Ako su fuge dotrajale ili jako zaprljane, razmislite o ponovnom fugovanju prije farbanja. Takođe, sve pukotine i oštećenja na pločicama treba sanirati prije početka radova.

Obavezan korak: Brušenje

Drugi čest razlog ljuštenja boje je preskakanje brušenja i prajmera. Glazirana površina pločica prirodno odbija vodu i prljavštinu, ali i boju.

Laganim brušenjem – na primer brusnim papirom granulacije oko 100 – uklanja se sjaj i stvara hrapava podloga na koju će se boja bolje primiti. Nakon brušenja pločice treba obrisati vlažnom krpom kako bi se uklonila prašina.

Ključni korak: Prajmer

Ključan korak je nanošenje vezivnog prajmera. Za razliku od klasičnih prajmera, ovaj sadrži smole koje djeluju kao "most" između pločice i boje.

Prajmer se nanosi na čistu i suvu podlogu, po mogućstvu u dva sloja, pri čemu prvi mora biti potpuno suv prije nanošenja drugog. Tokom rada preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne maske.

Farbanje pločica

Važan je izbor boje

Jednako je važno izabrati odgovarajuću boju. Klasične zidne, naročito vodene boje, nisu dobar izbor jer se brzo oštećuju u vlažnim prostorima.

Za pločice su pogodnije:

epoksidne boje – visoka otpornost na vlagu i habanje

– visoka otpornost na vlagu i habanje emajl boje – dugotrajne, ali sa jačim mirisom

– dugotrajne, ali sa jačim mirisom specijalne vodootporne boje za pločice

Akrilne i kredaste boje su pogodnije za dekorativne površine sa manjim opterećenjem.

Sušenje i završni koraci

Nakon farbanja važno je ne žuriti. Boji je potrebno najmanje 24 sata da se osuši, a kontakt sa vodom može usporiti proces očvršćavanja.

Takođe, fugovanje odmah nakon farbanja može oštetiti svjež sloj boje, piše Jutarnji.

Kada farbanje nije dugoročno rješenje

Ipak, treba imati na umu da farbanje nije uvijek trajno rješenje. Podne pločice u frekventnim prostorima, koje su izložene obući, kućnim ljubimcima i udarcima, teško će dugo zadržati uredan izgled.