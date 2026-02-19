Kako izabrati savršene zidne obloge: Najbolji materijali i savjeti za skladan izgled kuhinje

Saznajte kako odabrati idealne zidne obloge za kuhinju – koji su najizdržljiviji materijali, kako uskladiti boje i teksture te postići moderan i skladan izgled prostora.

Izvor: Shutterstock

Mnogo faktora utiče na izbor pravog materijala za kuhinjsku oblogu prije nego što se odlučite za njen estetski izgled. Važno je da materijal ne samo da lijepo izgleda, već i da unaprijedi funkcionalnost kuhinje — prije svega kroz izdržljivost i lako održavanje. Klasične keramičke pločice, na primjer, uglavnom su pristupačne cijene i jednostavne za održavanje tokom godina.

Takođe su bezvremenska opcija koja se lako uklapa u različite stilove uređenja. S druge strane, vinilne ili samoljepljive tapete za zid iznad radne površine posebno su praktično rješenje za podstanare, ukoliko postavljanje pločica ili drugih trajnih završnih obrada nije moguće.

Koji stil izabrati?

Kada je riječ o stilskim odlukama, važno je uzeti u obzir i ostale elemente u prostoru kako bi se postigla ujednačena i skladna paleta boja. Budući da obloga može značajno promijeniti izgled kuhinjskih elemenata, potrebno ju je uskladiti s teksturom i bojom ormarića. Usklađena paleta boja doprinosi cjelovitom i harmoničnom dizajnu, piše Housedigest.

Takođe je važno da se tvrde završne obrade u prostoru međusobno dopunjuju ili stvaraju prijatan kontrast s oblogom. Na primjer, ručkice i okovi s prirodnom patinom lijepo se slažu sa zellige pločicama, stvarajući topao i autentičan ambijent.

Još jedan faktor koji treba razmotriti jeste da produžavanje obloge iznad gornjih ormarića može vizuelno preopteretiti prostor. Ako, na primjer, imate ormariće u intenzivnoj zelenoj nijansi, neutralna obloga može stvoriti kontrast i dodatno naglasiti njihov vizuelni efekat. Za sofisticiraniji i elegantniji izgled možete se odlučiti za kamenu oblogu. Takođe, takozvani „countersplash“ efekat podrazumijeva usklađivanje materijala radne ploče i zidne obloge, tako da se isti materijal nastavlja uz zid, čime se postiže moderan i profinjen izgled kuhinje.