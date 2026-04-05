Šta nikada ne treba sipati u sudoper? Ove 4 stvari mogu na naprave velike i skupe probleme

Autor H.K. Izvor Stvar ukusa
Saznajte koje 4 stvari mogu da izazovu velike i skupe probleme ako ih sipate u sudoper.

U svakodnevnom čišćenju kuhinje mnogi ne razmišljaju previše o tome šta završava u odvodu sudopera. Međutim, prema savjetima vodoinstalatera, upravo te sitne navike mogu dovesti do zapušenih cijevi, neprijatnih mirisa i skupih popravki.

Iako djeluje praktično da sve isperemo vodom, određene materije mogu ozbiljno oštetiti instalacije i poremetiti normalan protok vode. Stručnjaci upozoravaju da pravilno održavanje odvoda počinje izbjegavanjem najčešćih grešaka.

Masti i ulja

Među najvećim „neprijateljima“ cijevi nalaze se masnoće i ulja koja se, kada se ohlade, stvrdnjavaju i lijepe za unutrašnjost cijevi, stvarajući naslage koje vremenom dovode do potpunog zapušenja.

Hrana koja bubri i lepi se

Namirnice poput krompira, pirinča i tjestenine upijaju vodu i stvaraju gustu, ljepljivu masu. Ona se zadržava u cijevima i otežava protok vode, što može dovesti do potpunog zapušenja.

Vlaknasto povrće i kore

Celer, ljuske kukuruza, kore voća i slično povrće mogu djelovati bezazleno, ali njihova vlakna se lako zapetljaju i zadržavaju u cijevima, blokirajući prolaz vode.

Još jedan čest propust je

sipanje hemikalija i sredstava za čišćenje direktno u odvod. Ove supstance mogu oštetiti cijevi i imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Ostaci kafe

Posebno iznenađenje za mnoge je toz of kafe, iako djeluje bezopasno, on se taloži i stvara čvrste naslage koje je teško ukloniti.

Slično važi i za ljuske jaja, koje se ne razgrađuju lako i mogu se zadržati u cijevima zajedno sa drugim otpadom.

 Kako zaštititi odvod

Stručnjaci savjetuju da se ostaci hrane uklone prije pranja sudova i da se koristi cjediljka koja sprečava prolazak čvrstih čestica. Umjesto u sudoper, otpad treba odlagati u smeće ili kompost. Isprobajte jeftin i najbolji trik za blistavi sudoper.

