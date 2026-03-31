logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako pravilno osvijetliti kuhinju? 3 ključna koraka mogu promijeniti izgled cijele prostorije

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Saznajte kako da pravilno osvijetlite kuhinju uz 3 jednostavna koraka. Savjeti stručnjaka za funkcionalno i moderno osvjetljenje prostora.

Kako pravilno osvijetliti kuhinju Izvor: Shutterstock

  • Kombinujte ambijentalno, radno i akcentno osvjetljenje
  • Slobodno miješajte stilove i materijale uz dobru ravnotežu
  • Rasvetom unesite lični stil i toplinu u kuhinju

Pravilno osvetljenje kuhinje jedan je od ključnih elemenata svakog enterijera. Ono ne služi samo da obezbijedi dovoljno svjetla za svakodnevne aktivnosti, već ima i važnu ulogu u stvaranju atmosfere i estetskog utiska cijelog prostora.

Bilo da planirate manje osvježenje ili kompletnu renovaciju, uz nekoliko pažljivo odabranih rješenja možete postići funkcionalnu i vizuelno skladnu kuhinju. Stručnjaci izdvajaju tri osnovna koraka koji će vam pomoći da dođete do savršenog balansa između praktičnosti i stila.

1. Primjena pravila trostrukog osvjetljenja

Savremena kuhinja danas ima više funkcija, zbog čega je važno kombinovati različite vrste osvjetljenja. Ključ je u takozvanom trostrukom osvjetljenju, koje podrazumijeva:

  • ambijentalno osvjetljenje (osnovno svjetlo u prostoru)
  • radno osvjetljenje (za pripremu hrane i radne površine)
  • akcentno osvjetljenje (za isticanje detalja i dekoracije)

Kombinacijom ovih slojeva postiže se ravnoteža između funkcionalnosti i estetike, ali i prirodan prelaz iz dnevne u večernju atmosferu.

2. Kombinujte stilove i materijale

Jedna od čestih grešaka je insistiranje na tome da sva rasvjeta u kuhinji bude potpuno usklađena. Međutim, savremeni trendovi pokazuju da je upravo miješanje stilova i materijala ono što prostoru daje karakter.

Ne treba se plašiti kombinovanja metala – naprotiv, pravilno uklapanje može učiniti prostor dinamičnijim i slojevitijim. Na primjer, topli tonovi poput mesinga ili bakra mogu se uspješno kombinovati sa hladnijim nijansama kao što su inox ili hrom, sve dok postoji vizuelna ravnoteža.

Preporuka je da se zadržite na dva do tri različita finiša, kako bi prostor ostao skladan i uređen.

Da li znate šta su peninsule u kuhinji? Pogledajte u galeriji:

3. Unesite lični pečat kroz rasvjetu

Rasvjeta je odličan način da kuhinji date lični pečat i dodatni stil. Kao što nakit upotpunjuje odjevnu kombinaciju, tako i rasvjetna tijela mogu naglasiti karakter prostora, bez da ga vizuelno opterete.

Najprije se fokusirajte na funkcionalno osvjetljenje, poput svjetla iznad kuhinjskog ostrva ili radnih površina. Nakon toga, dodajte dekorativne elemente – poput visećih lampi, upečatljivih lustera ili zidnih svjetiljki – koji će prostoru dati toplinu i autentičnost.

Tagovi

dom kuhinja svjetlo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA