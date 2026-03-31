Saznajte kako da pravilno osvijetlite kuhinju uz 3 jednostavna koraka. Savjeti stručnjaka za funkcionalno i moderno osvjetljenje prostora.

Izvor: Shutterstock

Kombinujte ambijentalno, radno i akcentno osvjetljenje

Slobodno miješajte stilove i materijale uz dobru ravnotežu

Rasvetom unesite lični stil i toplinu u kuhinju

Pravilno osvetljenje kuhinje jedan je od ključnih elemenata svakog enterijera. Ono ne služi samo da obezbijedi dovoljno svjetla za svakodnevne aktivnosti, već ima i važnu ulogu u stvaranju atmosfere i estetskog utiska cijelog prostora.

Bilo da planirate manje osvježenje ili kompletnu renovaciju, uz nekoliko pažljivo odabranih rješenja možete postići funkcionalnu i vizuelno skladnu kuhinju. Stručnjaci izdvajaju tri osnovna koraka koji će vam pomoći da dođete do savršenog balansa između praktičnosti i stila.

1. Primjena pravila trostrukog osvjetljenja

Savremena kuhinja danas ima više funkcija, zbog čega je važno kombinovati različite vrste osvjetljenja. Ključ je u takozvanom trostrukom osvjetljenju, koje podrazumijeva:

ambijentalno osvjetljenje (osnovno svjetlo u prostoru)

(osnovno svjetlo u prostoru) radno osvjetljenje (za pripremu hrane i radne površine)

(za pripremu hrane i radne površine) akcentno osvjetljenje (za isticanje detalja i dekoracije)

Kombinacijom ovih slojeva postiže se ravnoteža između funkcionalnosti i estetike, ali i prirodan prelaz iz dnevne u večernju atmosferu.

Vidi opis Kako pravilno osvijetliti kuhinju? 3 ključna koraka mogu promijeniti izgled cijele prostorije Kuhinjsko ostrvo Kuhinja i dnevna soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

2. Kombinujte stilove i materijale

Jedna od čestih grešaka je insistiranje na tome da sva rasvjeta u kuhinji bude potpuno usklađena. Međutim, savremeni trendovi pokazuju da je upravo miješanje stilova i materijala ono što prostoru daje karakter.

Ne treba se plašiti kombinovanja metala – naprotiv, pravilno uklapanje može učiniti prostor dinamičnijim i slojevitijim. Na primjer, topli tonovi poput mesinga ili bakra mogu se uspješno kombinovati sa hladnijim nijansama kao što su inox ili hrom, sve dok postoji vizuelna ravnoteža.

Preporuka je da se zadržite na dva do tri različita finiša, kako bi prostor ostao skladan i uređen.

Da li znate šta su peninsule u kuhinji? Pogledajte u galeriji:

Vidi opis Kako pravilno osvijetliti kuhinju? 3 ključna koraka mogu promijeniti izgled cijele prostorije Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Peninsule u kuhinji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Richard Salamander/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Gabi Moisa/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Gabi Moisa/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Gabi Moisa/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

3. Unesite lični pečat kroz rasvjetu

Rasvjeta je odličan način da kuhinji date lični pečat i dodatni stil. Kao što nakit upotpunjuje odjevnu kombinaciju, tako i rasvjetna tijela mogu naglasiti karakter prostora, bez da ga vizuelno opterete.

Najprije se fokusirajte na funkcionalno osvjetljenje, poput svjetla iznad kuhinjskog ostrva ili radnih površina. Nakon toga, dodajte dekorativne elemente – poput visećih lampi, upečatljivih lustera ili zidnih svjetiljki – koji će prostoru dati toplinu i autentičnost.